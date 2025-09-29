Bivši trener Dinama i Lokomotive sjeda na vruću klupu velikana iz susjedstva?

FK Sarajevo je izgubilo gradski derbi od Željezničara na Grbavici u subotu i čini se da je to bilo dosta da ponovno smijene trenera. Husref Musemić naslijedio je Zorana Zekića u kolovozu i čini se da su mu nakon sedam utakmica dani odbrojani.

Musemić je upisao tri pobjede i četiri poraza na klupi bordo tima iako je po kadru Sarajevo možda i najbolja ekipa u Bosni i Hercegovini, a nalaze se tek na sedmom mjestu s 10 bodova iz 9 kola. Sarajevo će pokušati naći trećeg trenera ove sezone, a Tportal doznaje kako bi to trebao biti Mario Cvitanović koji je prošle sezone u posljednjih pet kola vodio Lokomotivu.

Cvitanović je stigao na klupu nakon što je Silvijo Čabraja podnio ostavku, a pet je utakmica upisao pobjedu, poraz i tri remija. Prije toga je vodio Šibenik, Al-Wehdu i Dinamo Zagreb.

