Carević uoči Dinama: 'Lille nije prava slika, u ponedjeljak nas čeka potpuno drugačija utakmica'

Trener Gorice Mario Carević održao je konferenciju za medije uoči ponedjeljnog ogleda protiv Dinama, utakmice koja je zbog europskog rasporeda “modrih” prebačena na neuobičajeni termin. Kao glavnu temu naglasio je susret Dinama s Lilleom, ali i objasnio zašto taj poraz ne smije nikoga zavarati.

“Dolazi nam Dinamo, jasno je da su favorit. Mi moramo biti na vrhuncu svojih mogućnosti da bismo uopće mogli nešto tražiti. Vjerujem u svoje igrače, imamo pravo nadati se pozitivnom rezultatu. Oni jesu kvalitetniji, ali naš način da to kompenziramo je kroz trku, disciplinu i veliku požrtvovnost”, poručio je Carević na početku.

Prisjetio se i posljednjeg ogleda u Maksimiru, kada je njegova Gorica uzela puni plijen, no istaknuo je da se ta utakmica ne može uzeti kao relevantan pokazatelj za ponedjeljak.

“Ne treba gledati zadnji susret. Dinamo će to analizirati, oni su sada u drugačijoj situaciji. Duže su zajedno, bolje se poznaju, imaju i dosta novih igrača kao i mi. Pitanje je i njihove postave nakon Lillea. Ne očekujem velike rotacije, možda dvije izmjene. Mi smo u pozitivnoj seriji i fokus nam mora ostati na nama”, dodao je trener Gorice.

Carević će protiv Dinama biti bez Poze, koji zbog kartona propušta susret.

“Znamo koliko nam znači u defenzivnoj organizaciji, ali netko drugi će morati uskočiti i odraditi posao.”

Gorički strateg analizirao je i Dinamov poraz u Francuskoj.

“Iz te utakmice ne možeš izvući previše. Dinamo je bio u podređenoj poziciji protiv momčadi koja je miljama ispred po intenzitetu, kvaliteti i brzini. U ponedjeljak će uloge biti drugačije. Očekujem Dinamo s više kontrole, ali i nas koji znamo braniti i provoditi ono što pripremimo. Moramo ih pogoditi tamo gdje im možemo naštetiti, a iz malo prilika moramo biti maksimalno efikasni”, istaknuo je Carević.

Naglasio je i ključan problem svoje momčadi:

“Puno toga stvaramo, ali isto tako puno promašujemo. To me s jedne strane veseli, jer stvaramo, ali i brine, jer moramo biti konkretniji.”

Uz trenera, susret je najavio i bivši dinamovac Marijan Čabraja.

“U moje vrijeme to je bila druga dinamična ekipa – Petković, Oršić, Ademi, Ivanušec. Sad je sve novo, ne poznaju se dovoljno, puno je promjena. Bit će to posve drugačija utakmica nego ona u Maksimiru, taktički i na druge načine. Spremit ćemo se, a očekujem i fizički zahtjevniju utakmicu. Lisica na desnom krilu, brz, motoričan… Dinamo ima taktički pametne igrače”, kazao je Čabraja.

Na pitanje ima li poseban motiv protiv bivšeg kluba, kratko je odgovorio:

“Utakmica kao i svaka. Igramo za bodove, ništa više”

