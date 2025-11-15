FREEMAIL
'KAD IH VIDIŠ KAKO PLAČU...'

Mini Vatreni teško podnijeli ispadanje sa SP-a: 'To su djeca, ovo im je životna lekcija'

Mini Vatreni teško podnijeli ispadanje sa SP-a: 'To su djeca, ovo im je životna lekcija'
Foto: Markus Ulmer/imago Sportfotodienst/profimedia

Marijan Budimir nakon poraza otkrio kako su se osjećali naši mladi nogometaši

15.11.2025.
21:25
M.G.
Markus Ulmer/imago Sportfotodienst/profimedia
Hrvatska U17 nogometna reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva, u šesnaestini finala nakon raspucavanja jedanaesteraca uspješniji je bio Uzbekistan, a izbornik 'mini Vatrenih' Marijan Budimir nakon utakmice je podijelio svoja razmišljanja.

"Teško je ispasti na penale, osobito u mlađim uzrastima. To su još djeca, kad ih vidiš kasnije kako plaču... Teško je. Uzbekistan je odličan protivnik, bili su bolji u prvom poluvremenu, a mi smo u drugom dijelu bili puno odlučniji i hrabriji. Izjednačili smo i na kraju je Tino želio najbolje. Možda da je pao bi bio penal, ali on je ostao na nogama jer je želio zabiti gol", rekao je Budimir nakon susreta i nastavio:

"Kažu da su penali lutrija, ali nisu. Oni su psihologija. Teško je to tako mladim igračima; bilo je i onih koji nisu željeli pucati i svaka čast onima koji su pucali. Svaka čast svima, ne može ovo umanjiti ovaj turnir koji smo odigrali jako dobro. Željeli smo ovdje biti što duže, ali nismo uspjeli. Ovo im je jedna životna lekcija. Nogomet ne staje sa 17 godina, njihovo odrastanje i razvoj idu dalje, idu prema seniorskom nogometu i ovo je bila samo jedna stanica koje će se rado ili nerado sjećati."

Naši noogmetaši idu kući, a Uzbekistan će u osmini finala igrati protiv Italije, koja je s 2-0 bila bolja od Češke.

POGLEDAJTE VIDEO: Pletikosa nakon trijumfa Vatrenih: 'Imamo katarsku kombinaciju, gledat ćemo strašno dobru Hrvatsku'

Marijan BudimirUzbekistanHrvatska U17 ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo
