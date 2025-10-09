Manuel Pamić za češke medije prisjetio se anegdote: 'Zaradio sam 800 kuna od Modrića!'

Nekadašnji branič Rijeke i praške Sparte, Manuel Pamić, danas živi mirnim životom u Istri, posvećen obitelji i trenerskom poslu u petoj hrvatskoj ligi. Iako već godinama nije u Češkoj, zemlju u kojoj je proveo najljepši dio karijere nije zaboravio ni jezik, ni prijatelje, ni emocije koje ga vežu uz Prag.

U razgovoru za Sport.cz, Pamić se prisjetio vremena provedenog u Sparti, odnosa s hrvatskom reprezentacijom te jedne davne anegdote s Lukom Modrićem – koju danas priča sa smiješkom.

'Igrali smo netball i pobijedio sam ga. Tada je upravo prelazio u Real Madrid. Nismo imali eura pa mi je dao osamsto kuna. Rekao sam mu da ću taj novac čuvati, jer će jednog dana postati najbolji igrač na svijetu. Šest godina kasnije osvojio je Zlatnu loptu,' prisjetio se Pamić kroz smijeh.

Danas, s 39 godina, i dalje aktivno prati i hrvatski i češki nogomet. 'Redovito čitam češke portale i pratim Spartu. Imam mnogo prijatelja među navijačima, pa s njima i dalje pričam češki. U Prag dođem barem jednom godišnje, no obiteljske i trenerske obaveze su mi sada prioritet,' kaže.

Govoreći o nadolazećem susretu između Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, Pamić priznaje da je rastrgan između dvije ljubavi.

'Podržavam obje reprezentacije, ali Hrvatska je ipak favorit. Imaju više iskustva i kvalitetu. No, Češka liga je jaka i njihova momčad je sve bolja, ne bih ih otpisao,' dodao je bivši branič Sparte.

Pamić se posebno osvrnuo na Luku Modrića, s kojim je dijelio svlačionicu u reprezentaciji.

“Nevjerojatno je što radi s 40 godina. Igra u Milanu i dalje na najvišoj razini. Luka je ponizan, komunikativan i nikada nije imao ‘zvjezdane’ manire. Drži svlačionicu, cijeli tim se oslanja na njega. I s pravom – zaslužio je svaki gram poštovanja,” rekao je Pamić.

Prisjetio se i bivšeg trenera Rijeke, a današnjeg izbornika Hrvatske, Zlatka Dalića.

'Vodio me u Rijeci i već tada se vidjelo da ima poseban pristup. Bio je pošten, taktički jak i znao je motivirati. Nije slučajno da je kasnije postigao sve što je postigao.'

Iako danas trenira u nižim ligama, Pamić priznaje da ga trenerski posao ispunjava:

“Zasad sam sretan ovdje. Imam mladu momčad, pokušavam ih razvijati, a uz to učim i za trenersku licencu. Tko zna, možda me nogomet opet odvede negdje dalje.”

Na kraju, bivši branič Sparte prisjetio se i emocija koje je doživio pri nedavnom povratku u Prag.

'Sudjelovao sam na događaju Spartan Point i bilo je predivno. Sjećanja su se vratila – posebno na sezonu u kojoj smo osvojili naslov bez poraza. To su trenuci koje nikada ne zaboraviš,”'zaključio je Pamić.

