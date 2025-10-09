Češki kapetan pred ogled s Vatrenima: 'Znamo da Hrvatska ima sve u svojim rukama, ali...'

Kapetan češke nogometne reprezentacije Tomáš Souček vraća se u momčad uoči jednog od najvažnijih ogleda kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo dvoboja s Hrvatskom. Nakon gotovo četiri tjedna pauze zbog suspenzije, veznjak West Hama ponovno je spreman predvoditi svoju reprezentaciju.

'Nisam igrao gotovo mjesec dana, ali sam nastupio za drugu momčad protiv Readinga, što mi je pomoglo da ostanem u ritmu. Dobro sam se pripremio i osjećam se spremno,' rekao je Souček na konferenciji za medije.

Češka se nalazi u borbi za prvo mjesto skupine s Hrvatskom, a Souček vjeruje da njegova momčad ima sve što je potrebno da iznenadi favorita.

'Pritisak je velik, ali upravo zato smo tu. Želimo pokazati da pripadamo ovom nivou. Nitko nije zaboravio poraz od pet golova u Osijeku – to nam je dodatni motiv,' dodao je veznjak, poznat po svojoj borbenosti i fizičkoj moći.

Souček je istaknuo da je ključ protiv Hrvatske – kontrola lopte i koncentracija.

'Moramo držati posjed i paziti na izgubljene lopte. Hrvati su najopasniji u brzim prijelazima. Imaju iznimnu individualnu kvalitetu, ali i mi znamo kako se nositi s tim. Pokazali smo dijelove dobre igre u lipnju, no ima puno prostora za napredak,' rekao je kapetan.

Bit će to prvi put da Češka igra protiv Hrvatske na domaćem terenu u ovim kvalifikacijama, a Souček vjeruje da će publika imati veliku ulogu:

'Naši navijači su nevjerojatni. Njihova podrška raste iz godine u godinu i želimo im uzvratiti energijom na terenu. Protiv Hrvatske ne igra samo jedanaest igrača – igra cijela nacija.'

Na kraju, Souček je jasno poručio da se njegova reprezentacija neće zadovoljiti drugim mjestom:

'Znamo da Hrvatska ima sve u svojim rukama, ali i mi želimo završiti prvi. Šansa još postoji i dat ćemo sve da je iskoristimo,' zaključio je kapetan Češke.

