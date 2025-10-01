Manuel Neuer priznao nakon majstorije Oršića: 'Da ste ikad bili golman...'

Nevjerojatan pogodak Mislava Oršića obilježio je dvoboj Bayerna i Pafosa na Cipru, gdje su Bavarci slavili s uvjerljivih 5:1.

Sve je bilo riješeno već u prvih pola sata. Bayern je nakon 35 minuta vodio 4:0 golovima Kanea (2), Guerreira i Jacksona. Pafos je ipak dočekao trenutak za pamćenje: u 45. minuti Oršić je sjajnim udarcem svladao Neuera i postigao gol koji se nakon utakmice najviše komentirao.

Njemački vratar pred kamerama je priznao da je pogodak bio neobranjiv:

„Je li to bio udarac koji se ne brani? Da“, kratko je odgovorio Neuer.

Na dodatno pitanje je li zakasnio s reakcijom, uzvratio je: „Ne. Lopta je išla ravno u mene, pa promijenila pravac. Da ste ikad bili golman, znali biste koliko je to teško.“

Manuel Neuer on Mislav Oršić's goal



Reporter: 'Was it unstoppable?'



Neuer: "Yes"



Reporter: 'Did you react relatively late?'



Neuer: "No. Were you a goalkeeper?'



Reporter: 'To be honest, no'



Neuer: 'That's a pity. The ball went straight at first and then took a different… pic.twitter.com/AETq6l9HCe — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 30, 2025

U nastavku je Olise potvrdio pobjedu Bavaraca pogotkom za konačnih 5:1. Bayern je time ostao vodeći u skupini, dok se Pafos nalazi na dnu ljestvice.

