NA PUTU PREMA DOLJE /

Posljednja momčad lige zabila nakon pet utakmica, ali nastavljaju s užasnim rezultatima

Posljednja momčad lige zabila nakon pet utakmica, ali nastavljaju s užasnim rezultatima
Foto: Godfrey Pitt/actionplus/profimedia

United sada ima 25 bodova, kao i peti Chelsea

8.12.2025.
23:14
Hina
Godfrey Pitt/actionplus/profimedia
Nogometaši Manchester Uniteda uspeli su se na šest mjesto ljestvice engleskog prvenstva sigurnom 4-1 pobjedom na gostovanju kod zadnjeg Wolverhampton Wanderersa u zadnjoj utakmici 15. kola.

Kapetan Bruno Fernandes (25) doveo je United u prednost da bi Bellegarde (45+2) neposredno pred odlazak na odmor poravnao na 1-1. U nastavku su Mbeumo (51), Mount (62) i Fernandes (82) svojim drugim golom odveli goste do očekivanog uspjeha.

Sve o engleskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

United sada ima 25 bodova, kao i peti Chelsea, dok je Wolverhampton zabetoniran na dnu sa samo dva boda.

Vodi Arsenal sa 33 boda, drugi Manchester City ima 31, a treća Aston Villa 30.

Manchester UnitedWolverhampton WanderersPremier Liga
