Pravomoćno osuđeni kriminalac i najpoznatiji domaći bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić u ponedjeljak u 11.00 sati održao je press konferenciju u Hercegovini, svom utočištu. U svojoj objavi na Facebooku od prije dva dana najavio je svoje novo obraćanje javnosti.

"Dragi predstavnici medija, prijateljice i prijatelji, pozivam vas sve da u ponedjeljak u 11 sati u dvorani Princess, na 6. katu hotela Mepas u Mostaru popratite oluju koju sam pripremio onima koji se boje istine - press konferenciju bez rukavica na kojoj ću progovoriti o stvarima o kojima se drugi boje pričati! Podijelite prijateljima i vidimo se! Voli vas Zdravko!"

Podsjetimo, Zdravko i Zoran Mamić pravomoćno su osuđeni u Hrvatskoj na šest i pol, odnosno na četiri godine i osam mjeseci zatvora zbog financijskih malverzacija.

Osvrnuo se na slučaj Lovrena i Modrića

Zdravko Mamić je u BiH pobjegao u lipnju 2018. uoči izricanja prvostupanjske presude, a brat Zoran mu se ondje pridružio ove godine nakon što je pravomoćno osuđen u Hrvatskoj. Obojica su zatražila da kazne izdržavaju u BiH. Presicu je održao u hotelu Mepas u Mostaru. U svojem monologu se osvrnuo na Luku Modrića i Dejana Lovrena koji su svjedočili za njega, a potom je poručio kako Modrić nema snage da stane iza njega.

"Sjećate se kada su Modrić i Lovren svjedočili istinu. Pa to im je dužnost. Ta banda je uz pomoć medijskog stampeda, na mjesec dana napravila Modrića i Lovrena lažovima. Svi su mislili da su lažni svjedoci. Kada smo bili drugi na Svjetskom prvenstvu, više ništa nije bilo bitno. Prebacili su sud u Zagreb i oslobodili Modrića i Lovrena od optužbi da su lažni svjedoci. Ako se meni sudi, onda se mora i njima", počeo je.

"Modrić nema snage da pozove presicu i da kaže: "Bando jedna, kako mu to možete raditi. Ja sam svjedok da Mamić ništa nije ukrao. Zdravko Mamić je od 14. godine brinuo o mojoj karijeri", ja sam uzeo Lovrena kad su njegovi roditelji bili izbjeglice u Karlovcu. Ja sam uzeo njihovu djecu. To je onih Mamićevih 14 koji su igrali u Rusiji. Ja sam ih selektirao i doveo u Dinamo. Znate tko je doveo Modrića, Brozovića i Kovačića? Ja sam to napravio. Ja sam doveo Modrića iz Zadra, Kovačića iz Linza i Brozovića iz Dragovoljca. Tri najbolja vezna na svijetu, a ni jedan se ne usudi reći ijednu lijepu riječ za mene jer znaju da bi ih zgazili. Ja znam da oni mene vole i cijene, ali njih je strah", zaključio je.