Maccabi zaustavio Ivanušeca, Midtjylland uzeo bodove u Austriji

U prve dvije utakmice nove sezone Europske lige Midtjylland je kao domaćin svladao Sturm sa 2-0, dok su PAOK i Maccabi igrali 0-0.

Danski je sastav do pobjede stigao autogolom vratara Sturma Christensena (7-ag) i golom Diaoa (89), a hrvatski stoper Martin Erlić nije konkurirao za nastup u momčadi Midtjyllanda.

U remiju u Solunu Luka Ivanušec je u igru za PAOK ušao u 86. minuti dok je Dejan Lovren ostao na klupi.

Zagrebački Dinamo će u drugom kolu Europske lige igrati protiv Maccabija (2. listopada) i u posljednjem kolu će gostovati kod Midtjyllanda (29. siječnja).

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Tomas za RTL Danas najavio utakmicu Dinama i Fenerbahčea