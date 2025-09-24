DINAMOVI PROTIVNICI /

Maccabi zaustavio Ivanušeca, Midtjylland uzeo bodove u Austriji

Maccabi zaustavio Ivanušeca, Midtjylland uzeo bodove u Austriji
Foto: Profimedia

U akciji su bila dva kluba protiv kojih će zagrebački Dinamo igrati u europskoj ligi

24.9.2025.
21:13
HINA
Profimedia
U prve dvije utakmice nove sezone Europske lige Midtjylland je kao domaćin svladao Sturm sa 2-0, dok su PAOK i Maccabi igrali 0-0.

Danski je sastav do pobjede stigao autogolom vratara Sturma Christensena (7-ag) i golom Diaoa (89), a hrvatski stoper Martin Erlić nije konkurirao za nastup u momčadi Midtjyllanda.

U remiju u Solunu Luka Ivanušec je u igru za PAOK ušao u 86. minuti dok je Dejan Lovren ostao na klupi.

Zagrebački Dinamo će u drugom kolu Europske lige igrati protiv Maccabija (2. listopada) i u posljednjem kolu će gostovati kod Midtjyllanda (29. siječnja).

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Tomas za RTL Danas najavio utakmicu Dinama i Fenerbahčea

MidtjyllandEuropska LigaMaccabi Tel Aviv
DINAMOVI PROTIVNICI /
Maccabi zaustavio Ivanušeca, Midtjylland uzeo bodove u Austriji