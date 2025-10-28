Luka Stojković danas slavi rođendan, evo kako mu je Dinamo čestitao

Dinamov ofenzivac Luka Stojković u utorak 28. listopada slavi 22. rođendan, a njegov klub mu ga je čestitao objavom na društvenim mrežama.

Stojković je ove sezone za Dinamo nastupio u 13 utakmica, s učinkom od jednog pogotka i asistencije.

Na Maksimir je Stojković stigao iz Lokomotive 2023. godine.

"Sretan rođendan, Luka. Želimo ti još puno vrhunskih utakmica, golova i genijalnih poteza u plavom dresu!", napisali su iz Dinama uz fotografiju.

