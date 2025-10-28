Luka Stojković danas slavi rođendan, evo kako mu je Dinamo čestitao

ANALIZA STANJA U HNL-U /
Slavni hajdukovac: 'Dinamo je bio bezvoljan, a Garcia i Livaja moraju naći zajednički jezik'
Dinamo objavio fotografiju uz koju je napisao poruku za Stojkovića
Dinamov ofenzivac Luka Stojković u utorak 28. listopada slavi 22. rođendan, a njegov klub mu ga je čestitao objavom na društvenim mrežama.
Stojković je ove sezone za Dinamo nastupio u 13 utakmica, s učinkom od jednog pogotka i asistencije.
Na Maksimir je Stojković stigao iz Lokomotive 2023. godine.
"Sretan rođendan, Luka. Želimo ti još puno vrhunskih utakmica, golova i genijalnih poteza u plavom dresu!", napisali su iz Dinama uz fotografiju.
POGLEDAJTE VIDEO: Martinović prvi put kao kapetan: 'Ovo nam je jako dobra priprema za EP, njihov trener je strašan'