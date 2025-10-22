Luka odmah na početku očarao sve u Milanu: Otkriveno što je napravio suigračima
Modrić je na samom početku u Milanu pokazao klasu
Luka Modrić je ljetos stigao u Milan, koji ove sezone igra sjajno i nalazi se na čelu Serie A, uvelike zahvaljujući sjajnim igrama hrvatskog 'maestra'.
Talijanska javnost divi se modriću, koji, iako u 41. godini, igra poput mladića. U svlačionici mu se svi dive, a sada je suigrač Santi Gimenez otkrio što je Luka napravio odmah kada je došao u Milan.
Naime, praksa je da novi igrač u svlačionici za inicijaciju mora otpjevati pjesmu pred suigračima, ali Modrić to nije napravio.
Umjesto da pjeva, Luka je svim suigračima poklonio nove mobitele.
"Stigli smo u svlačionicu, a svakog igrača čekao je novi iPhone. Kad igrač dođe u novu momčad, mora pjevati pred svima. Umjesto pjevanja, Modrić je odlučio svima kupiti telefone", otkrio je Gimenez.
