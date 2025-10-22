ISPLIVALO NA POVRŠINU /

Luka odmah na početku očarao sve u Milanu: Otkriveno što je napravio suigračima

Luka odmah na početku očarao sve u Milanu: Otkriveno što je napravio suigračima
Foto: Sopa Images, Sopa Images Limited/alamy/profimedia

Modrić je na samom početku u Milanu pokazao klasu

22.10.2025.
8:43
SPORTSKI.NET
Sopa Images, Sopa Images Limited/alamy/profimedia
Luka Modrić je ljetos  stigao u Milan, koji ove sezone igra sjajno i nalazi se na čelu Serie A, uvelike zahvaljujući sjajnim igrama hrvatskog 'maestra'.

Talijanska javnost divi se modriću, koji, iako u 41. godini, igra poput mladića. U svlačionici mu se svi dive, a sada je suigrač Santi Gimenez otkrio što je Luka napravio odmah kada je došao u Milan.

Naime, praksa je da novi igrač u svlačionici za inicijaciju mora otpjevati pjesmu pred suigračima, ali Modrić to nije napravio.

Umjesto da pjeva, Luka je svim suigračima poklonio nove mobitele.

"Stigli smo u svlačionicu, a svakog igrača čekao je novi iPhone. Kad igrač dođe u novu momčad, mora pjevati pred svima. Umjesto pjevanja, Modrić je odlučio svima kupiti telefone", otkrio je Gimenez.

MilanLuka ModrićIphone
