Luka Modrić unatoč bolnom ispadanju skinuo još jedan rekord: Istinska legenda na djelu

Luka Modrić ušao je u 74. minuti uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka u kojoj je Real izgubio od Arsenala 2-1 te tako nakon 0-3 u Londonu ispao iz natjecanja kao aktualni prvak.

No, hrvatski je reprezenatativac ulaskom u igru došao do 134. nastupa u Ligi prvaka za Real Madrid, a to je najviše od svih igrača. Jedini koji je ispred njega je golman Iker Casillas sa 152 nastupa.

Luka se u prošloj utakmici izjednačio s Benzemom, ali sada ga je pretekao. Neće više imati priliku ove sezone povećati broj bastupa nakon ispadanja Los Blancosa, no ostane li u momčadi i sljedeće sezone, nastavit će lov na 'svetog' Ikera.

Igrači Reala s najviše nastupa u Ligi prvaka/Kupu prvaka

Casillas 152

Modrić 134

Benzema 133

Raúl 132

Sergio Ramos 129

Kroos 110

Roberto Carlos 109

Marcelo 102

Cristiano Ronaldo 101

Guti 99

