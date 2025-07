Luka Modrić danas je potpisao za Milan, evo gdje je stigao odmah nakon potpisa

Luka Modrić danas je proveo dan u Milanu gdje je potpisao za svoj šesti klub u karijeri. Cijeli dan smo pratili Luku, odradio je liječnički pregled i malo iza 19 sati stigla je službena objava o potpisu.

Luka je potpisao na godinu dana s mogućnošću produženja za još godinu. Po potpisu se Luka uputio u zračnu luku gdje je sjeo u avion za Zadar. Luka je sretno stigao u Zadar, a fotoreporteri su uhvatili trenutak u kojemu Modrić sletio u Zračnu luku Zemunik gdje ga je dočekala obitelj.

Luka će dva tjedna provesti na odmoru u Hrvatskoj, a onda će se 4. kolovoza priključiti svojoj novoj ekipi na pripremama u Milanu.

Foto: Šime Zelić/pixsell

Foto: Šime Zelić/pixsell

Foto: Šime Zelić/pixsell

