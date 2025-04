Modrić progovorio o djetinjstvu i istaknuo jednu osobu: 'Nije bilo lako! Uzbune, granate'

"Igrati za Hrvatsku je svetinja, to je neopisiva ljubav", rekao je Luka Modrić, prisjećajući se svog djetinjstva koje je bilo oblikovano teškim i traumatičnim okolnostima.

Danas kapetan hrvatske reprezentacije i Real Madrida, Modrić je prošao kroz težak put prema vrhu, a ključni trenuci njegove mladosti ostali su urezani u njegovom sjećanju. Djetinjstvo mu je bilo obilježeno domovinskim ratom, a osobito tragičnim gubitkom njegovog djeda. Iako je o toj temi nerado progovarao, Modrić je prije nekoliko godina, u Netflixovoj i Fifinoj seriji Kapetani, odlučio otvoriti srce i podijeliti tu priču.

"To je obilježilo moj život. Iako sam bio još dijete, sjećam se mnogih trenutaka. Djed je bio moj zaštitnik, uvijek uz mene, čak i kad je vodio blago na ispašu. I ime sam dobio po njemu. Žao mi je što nije doživio barem dio svega što sam postigao, ali siguran sam da me gleda s neba i da je ponosan", rekao je Modrić, koji je tada živio s bakom i djedom na Velebitu. Tragična smrt njegovog djeda, ubijenog na kućnom pragu, ostavila je dubok trag na njegovom životu.

"To nije bilo lako... Uzbune, granate, život u izbjeglištvu… No, kad pogledam slike iz djetinjstva, uvijek sam s loptom. To je bio moj izlaz iz svega što se događalo oko nas", prisjetio se Modrić, ističući koliko mu je nogomet pomogao da se nosi s traumama iz prošlosti. Uspomene na igranje za hrvatsku reprezentaciju i značenje toga trenutka ostale su duboko ukorijenjene u njegovom srcu.

