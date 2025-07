Luka Modrić se službeno oprostio od Real Madrida: Posljednja objava slama srca

Luka Modrić, legendarni hrvatski veznjak i kapetan reprezentacije, oprostio se od Real Madrida nakon 13 nezaboravnih godina. Na svom Instagram profilu podijelio je emotivnu poruku koja je rasplakala navijače diljem svijeta.

'Ovo je bio moj dom 13 godina. Ovo će biti moj dom zauvijek. Ovo nije zbogom, samo doviđenja.'

Modrićev odlazak označava kraj jedne od najblistavijih era u povijesti Kraljevskog kluba. Od dolaska iz Tottenhama 2012. godine, Luka je izrastao u ključnog čovjeka veznog reda i simbol stabilnosti, elegancije i borbenosti na travnjaku. Njegov doprinos je neizbrisiv — čak 28 trofeja u bijelom dresu, više nego što je osvojio itko prije njega.

S Real Madridom je Luka Modrić podigao četiri trofeja Lige prvaka, četiri naslova La Lige, dva Kupa kralja, pet španjolskih Superkupova, pet UEFA Superkupova, pet Svjetskih klupskih prvenstava te jedan Interkontinentalni kup. U 597 nastupa za “Kraljevski klub” zabio je 43 gola i upisao 95 asistencija, ostavivši trag u svakom velikom uspjehu posljednjeg desetljeća.

Njegov posljednji nastup za Real bio je u porazu od Paris Saint-Germaina u polufinalu Klupskog svjetskog prvenstva. Bila je to tiha završnica blistave epopeje — ali upravo u njegovom stilu, bez pompe, ali s dignitetom.

Prema informacijama talijanskih medija, Modrić će u ponedjeljak obaviti liječnički pregled i potpisati ugovor s Milanom, čime će otvoriti novo poglavlje svoje karijere, ovaj put u Serie A.

Modrićevu objavu pogledajte OVDJE.

Pogledajte video: Rakitić za RTL Sport: 'Uvijek smo se čuvali i poštovali, Modrić je više od suigrača'