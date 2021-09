Mateo Kovačić je prvi put u Premier ligi u istoj utakmici postigao pogodak i imao asistenciju zahvaljujući čemu je europski prvak Chelsea na svom Stamford Bridgeu svladao Aston Villu s 3-0 (1-0) u dvoboju 4. kola engleske Premier lige.

Kovačić je u 15. minuti sjajnim dodavanjem izbacio Romelua Lukakua u sjajnu priliku, koju je belgijski napadač iskoristio za svoj prvi pogodak u dresu Chelseaja na Stamford Bridgeu. Iako je Aston Villa bila vrlo opasna, zahvaljujući sjajnim intervencijama Edourada Mendyja domaća momčad je sačuvala mrežu, a bila je kirurški precizna u realizaciji.

U 49. minuti je Mateo Kovačić osjetio kratko dodavanje gostujućeg kapetana Tyronea Mingsa prema vrataru Jedu Steeru, prvi došao do lopte i proslijedio ju u mrežu.

Lukaku ga hvali

Na isteku vremena, u trećoj minuti sučevog dodatka sjajnim je pogotkom u rašlje svoj drugi gol postigao Lukaku za konačnih 3-0.

Kovačić je tako po prvi put u Premier ligi zabio i asistirao u istoj utakmici. To mu je treći put da mu je tako nešto pošlo za rukom u ligama petice. Prvi put u dresu Intera protiv Sassuola 2014. godine, a drugi put je to napravio kao veznjak Reala tri godine kasnije. Bilo je to u susretu sa Sociedadom.

Junak utakmice, Romelu Lukaku, odao je Kovačiću priznanje za dodavanje za njegov pri gol.

"Trener nam je prije utakmice rekao da što prije odigramo prema naprijed kad osvojimo loptu. Niti u jednom trenutku nisam posumnjao u Kovine kvalitete. Bilo je to izvrsno dodavanje", kazao je napadač.

Kovačićevu sjajnu predstavu pohvalili su fanovi na društvenim mrežama, a on se pak oglasio na Instagramu.

"Konačno sam zabio na Stamford Bridgeu. Sjana momčadska izvedba", napisao je. Jedan od prvih koji mu se javio u komentarima bio je Luka Modrić.