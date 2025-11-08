Luka Modrić odigrao svih 90 minuta u utakmici u kojoj su Rosoneri ispustili prednost

Nogometaši Milana ispustili su dva pogotka prednosti na gostovanju u Parmi, gdje je domaća momčad od 0-2 stigla do 2-2 i zasluženog boda.

Bila je to jedina od četiri subotnje utakmice na kojoj je bilo pogodaka. Gosti su poveli već u 12. minuti golom Alexisa Saelemaekersa. U 25. minuti je prednost Milana udvostručio Rafael Leao iz kaznenog udarca. Domaća momčad je nagovijestila preokret golom što je postigao Adrian Bernabe u prvoj minuti dodatka na kraju prvog poluvremena. Parma je izjednačila u 62. minuti, a Enrico Del Prato je iskoristio lošu reakciju gostujuće obrane.

Do kraja dvoboja su i jedni i drugi mogli postići još pokoji pogodak, ali ostalo je 2-2. Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Milan koji je privremeno došao na prvo mjesto sa 22 boda, koliko ima i aktualni prvak Napoli uz utakmicu manje. Po 21 bod imaju Inter i Roma. Na petom mjestu je Juventus sa 19 bodova. Parma je sa osam bodova na 17. poziciji. Dodajemo i da je ovo jedina utakmica u Serie A danas na kojoj su pali pogotci budući da su susreti Coma i Cagliarija, Leccea i Hellas Verone i gradski derbi između Juventusa i Torina svi završili 0-0.

