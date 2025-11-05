Modrić objavio što radi sa sinom: Tata Luka nemoćan protiv mladića, imamo nasljednika
Objava je brzo postala hit među fanovima
Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i veznjak Milana, ponovno je pokazao svoju natjecateljsku stranu, ali ovaj put izvan travnjaka.
Na svom Instagram Storyju objavio je fotografiju kako igra šah sa sinom, uz poruku koja je oduševila njegove pratitelje: „Vodi 2:1“.
Čini se da je mali Modrić naslijedio očev natjecateljski duh, ali i taktičku inteligenciju jer pobijediti Luku, pa makar i na šahovskoj ploči, nije mala stvar!
Objava je brzo postala hit među fanovima, koji su se našalili da bi Modrićev sin jednog dana mogao „voditi igru“ ne samo na ploči, već i na travnjaku.
