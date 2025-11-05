op op op /

Modrić objavio što radi sa sinom: Tata Luka nemoćan protiv mladića, imamo nasljednika
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Objava je brzo postala hit među fanovima

5.11.2025.
22:20
Sportski.net
Zeljko Lukunic/pixsell
Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i veznjak Milana, ponovno je pokazao svoju natjecateljsku stranu, ali ovaj put izvan travnjaka.

Na svom Instagram Storyju objavio je fotografiju kako igra šah sa sinom, uz poruku koja je oduševila njegove pratitelje: „Vodi 2:1“.

Foto: Instagram

Čini se da je mali Modrić naslijedio očev natjecateljski duh, ali i taktičku inteligenciju jer pobijediti Luku, pa makar i na šahovskoj ploči, nije mala stvar!

Objava je brzo postala hit među fanovima, koji su se našalili da bi Modrićev sin jednog dana mogao „voditi igru“ ne samo na ploči, već i na travnjaku.

Modrić objavio što radi sa sinom: Tata Luka nemoćan protiv mladića, imamo nasljednika