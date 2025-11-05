Modrić objavio što radi sa sinom: Tata Luka nemoćan protiv mladića, imamo nasljednika

Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i veznjak Milana, ponovno je pokazao svoju natjecateljsku stranu, ali ovaj put izvan travnjaka.

Na svom Instagram Storyju objavio je fotografiju kako igra šah sa sinom, uz poruku koja je oduševila njegove pratitelje: „Vodi 2:1“.

Foto: Instagram

Čini se da je mali Modrić naslijedio očev natjecateljski duh, ali i taktičku inteligenciju jer pobijediti Luku, pa makar i na šahovskoj ploči, nije mala stvar!

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Objava je brzo postala hit među fanovima, koji su se našalili da bi Modrićev sin jednog dana mogao „voditi igru“ ne samo na ploči, već i na travnjaku.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Modrić i neobičan projekt: Suradnja ili prevara?