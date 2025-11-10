FREEMAIL
PLAČU NEKAD I BOGATI /

Skromnost ili štedljivost? Modrić i Pašalić zarađuju milijune, a ovako su stigli u Zagreb

Skromnost ili štedljivost? Modrić i Pašalić zarađuju milijune, a ovako su stigli u Zagreb
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Hrvatska će igrati protiv Farskih otoka u Rijeci i Crne Gore u Podgorici

10.11.2025.
14:12
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se uoči tjedna u kojem će službeno potvrditi nastup na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, SAD-u i Meksiku sljedećega ljeta.

Sve o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr!

Hrvatska će igrati protiv Farskih otoka u Rijeci i Crne Gore u Podgorici, a u ponedjeljak je Zlatko Dalić održao i pres konferenciju. Luka Modrić i Mario Pašalić zajedno su stigli iz Bergama na okupljanje, a kako doznaje Večernji list napravili su to na niskobudžetni način.

Naime, iz Bergama su stigli niskotarifnim Ryanairom, a avionska karta Bergamo-Zagreb košta oko 20 eura. Pokazuje li to skromnost ili štedljivost naših reprezentativaca prosudite sami. 

POGLEDAJTE VIDEO: Konferencija za medije Zlatka Dalića uoči utakmica s Farskim otocima i Crnom Gorom

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaLuka ModrićMario Pašalić
