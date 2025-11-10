Skromnost ili štedljivost? Modrić i Pašalić zarađuju milijune, a ovako su stigli u Zagreb
Hrvatska će igrati protiv Farskih otoka u Rijeci i Crne Gore u Podgorici
Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se uoči tjedna u kojem će službeno potvrditi nastup na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, SAD-u i Meksiku sljedećega ljeta.
Hrvatska će igrati protiv Farskih otoka u Rijeci i Crne Gore u Podgorici, a u ponedjeljak je Zlatko Dalić održao i pres konferenciju. Luka Modrić i Mario Pašalić zajedno su stigli iz Bergama na okupljanje, a kako doznaje Večernji list napravili su to na niskobudžetni način.
Naime, iz Bergama su stigli niskotarifnim Ryanairom, a avionska karta Bergamo-Zagreb košta oko 20 eura. Pokazuje li to skromnost ili štedljivost naših reprezentativaca prosudite sami.
