Modrić prva priča Španjolske zbog poteza u svlačionici: 'Ne smijemo to raditi'

Real Madrid ostaje u utrci za naslov prvaka Španjolske nakon što je na domaćem travnjaku svladao Celtu Vigo s 3-2. Premda rezultat sugerira neizvjesnu završnicu, madridski sastav je većim dijelom susreta bio uvjerljiv. Ipak, nervoznih nekoliko minuta u samom finišu natjeralo je navijače na strepnju, a trenera Carla Ancelottija i neke od ključnih igrača na oštru analizu onoga što se događalo na terenu.

Talijanski stručnjak nije skrivao zabrinutost zbog fizičke potrošnje svoje momčadi, osobito nakon zamjene Raúla Asencija.

"Utakmica je djelovala riješeno. Imali smo priliku zabiti četvrti gol preko Gülera. Nakon toga smo morali napraviti izmjenu jer je Asencio bio iscrpljen i nije više mogao igrati. Malo smo više patili nego što je bilo potrebno. Treba uzeti u obzir da smo izlaskom Asencija ostali bez šest obrambenih igrača i nismo uvijek sposobni brzo posložiti te stvari. No tijekom sat vremena igrali smo jako dobro, mogli smo bolje kontrolirati prednost, ali na kraju je to ipak bila lijepa pobjeda", izjavio je Ancelotti nakon susreta.

U momčadi su svjesni kako unatoč pobjedi, pristup u drugom poluvremenu nije bio na razini koju klub poput Reala mora zadržavati kroz svih 90 minuta. Fede Valverde bio je među prvima koji je to naglasio.

"Važno je pobjeđivati. Prvo poluvrijeme odigrali smo jako dobro. Nakon toga smo pali, a to su stvari koje nam se ne smiju događati. Već nam se to dogodilo više puta u La Ligi i Ligi prvaka.

Dopuštamo previše minuta protivnicima da se osjećaju ugodno. Celta je odlična momčad, odigrali su sjajnu utakmicu i zadali nam puno problema. U prvom poluvremenu bili smo jako dobri s loptom i pokazali smo veliku borbenost u obrani. To nam je u drugom dijelu nedostajalo i na tome moramo poraditi", rekao je veznjak iz Urugvaja za klupsku televiziju.

Prema pisanju španjolskih medija bliskih klubu, Valverde i Luka Modrić nisu stali samo na izjavama za medije. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, u svlačionici su preuzeli inicijativu i uputili ozbiljnu poruku suigračima.

"Ne smijemo se ovako isključivati iz utakmica jer nam onda odlaze bodovi koji odlučuju prvenstvo", bila je ključna rečenica koju su, prema izvorima bliskim klubu, izrekli Modrić i Valverde u razgovoru s ostatkom momčadi.

Njihovo upozorenje nije slučajno – Real je već ove sezone znao prosipati bodove u trenucima kad je imao sve pod kontrolom. Ovoga puta uspjeli su izbjeći neugodno iznenađenje, ali Barcelona i dalje vreba svaki kiks. Poruka iz svlačionice jasna je: koncentracija mora trajati cijelu utakmicu, inače bi utrka za naslov mogla biti izgubljena tamo gdje se to najmanje očekuje.

