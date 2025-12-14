FREEMAIL
OTKRIVENO JE /

Velika pogreška: Talijanski velikan imao je priliku dovesti Luku Modrića

Velika pogreška: Talijanski velikan imao je priliku dovesti Luku Modrića
Foto: Spada/lapresse/profimedia

Modrić je pred kraj karijere ipak stigao u Italiju

14.12.2025.
10:27
Sportski.net
Spada/lapresse/profimedia
Luka Modrić s 40 godina došao je u Serie A, i to u klub koji je, kako kaže, simpatizirao u djetinjstvu. Međutim, Luka je mogao puno ranije završiti u Italiji.

To je za talijansku La Stampu otkrio nekadašnji sportski direktor Napolija, Pierpaolo Marino. Marino je tu funkciju u Napoliju obnašao od 2004. do 2009. i zaslužan je za dovođenje klupske legende, Mareka Hamšika. Marino je otkrio da je bio blizu dovođenja Luke Modrića iz Dinama kada je Luki bilo 18 godina. 

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr.

"Vidio sam Modrića s 18 godina kada je igrao za Dinamo. Tada je bio nepoznat. Želio sam ga dovesti u Napoli, ali sve je propalo zbog birokratskih razloga", kazao je Marino. 

Eto, Modrić je pred kraj karijere ipak stigao u Italiju, ali ne u Napoli, nego Milan, a upravo se ta dva kluba bore za osvajanje Scudetta ove sezone. 

Luka Modrić, Ac Milan, Napoli, Serie A
Velika pogreška: Talijanski velikan imao je priliku dovesti Luku Modrića