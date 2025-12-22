Odlazi kapetan Hajdukove srebrne generacije: Odigrao je tek 11 utakmica za prvu ekipu

Hajdukov mladi veznjak Luka Capan napušta Split i odlazi u litavski Žalgiris. Luka se nije nametnuo nakon dolaska iz juniora i sada odlazi iz Hajduka.

Capan je počeo utakmicu protiv Zire, ali osim toga nije uopće igrao ove sezone. Index je potvrdio da Capan odlazi u Žalgiris. Na kraju ove sezone istječe mu ugovor s Hajdukom i ovo je bila posljednja prilika da Hajduk dobio neku odštetu. Taj iznos još nije poznat. Ukupno je u četiri sezone odigrao 11 utakmica za prvu momčad Hajduka i očito nije u planovima splitskog kluba.

Marko Capan bio je kapetan juniorske momčadi Hajduka koja je 2023. igrala finale juniorske Lige prvaka. Veznjak je i putem društvenih mreža objavio story kojim je najavio da napušta Hajduk; “Jedno poglavlje zatvoreno”, napisao je Capan uz fotografiju autoputa.

