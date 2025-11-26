Luis Enrique uvodi novitet u nogomet: Na poseban način vodio utakmicu Lige Prvaka

Gledatelji utakmice između Paris Saint-Germaina i Tottenhama ostali su zbunjeni kada su kamere pokazale kako na trenerskoj liniji PSG-a nema Luis Enriquea. Naime, Luis Enrique, trener pariškog velikana, nije bio uz teren, iako nije suspendiran niti je imao zdravstvenih problema.

Umjesto toga, Španjolac je veći dio susreta proveo na tribinama, što je već ranije znao objašnjavati kao dio svoje trenerske filozofije. Enrique smatra da mu povišena pozicija daje bolji pregled igre, pa tako često prvo poluvrijeme promatra s visine, uz slušalice i konstantnu komunikaciju s klupom.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Luis Enrique est prêt pour assister à cette première période en tribunes 👀 <a href="https://t.co/FF5Yu26uni">pic.twitter.com/FF5Yu26uni</a></p>— La Source Parisienne (@lasource75006) <a href="https://twitter.com/lasource75006/status/1993773492244988337?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Dok je Enrique „dirigirao“ iz daljine, njegova je momčad odigrala sadržajan dvoboj. PSG je bio učinkovit i dominantan u napadačkom dijelu, a hat-trick je upisao Vitinha. Među strijelce su se upisali i Fabián Ruiz te Willian Pacho.

S druge strane, Tottenham nije ostao praznih ruku Richarlison je zabio jedan pogodak, dok je Randal Kolo Muani postigao dva gola protiv svojih bivših suigrača. U konačnici, duel je okončan rezultatom 5:3 u korist PSG-a.

U završnici susreta zabilježen je i jedan incident kada je francuski branič Luis Hernandez dobio crveni karton, što je dodatno začinilo ionako sadržajan dvoboj.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometašice spremne za otvaranje SP-a: 'Imamo želju i kvalitetu da iznenadimo'