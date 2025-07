Ludogorec se muči: Odigrali slabo između dva susreta s Rijekom

Ludogorec je između dvije utakmice s Rijekom igrao ligaški susret protiv Boteva u Vracama. Trener Rui Mota uvelike je izmiješao ekipu i gotovo ostao bez pobjede.

Tek četvorica igrača koji su počeli utakmicu na Rujevici su počeli ovaj susret drugog kola bugarskog prvenstva, ali dobar dio je ušao u drugom poluvremenu. Ludogorec je bio veliki favorit, dominirali su posjedom, ali nisu stvorili neke prilike pred golom Boteva. U sudačkoj nadoknadi su ipak zahvaljujući autogolu Stoyanova došli do sva tri boda i zadržali stopostotni učinak nakon dva kola.

Rijeka odmara do uzvrata u Razgradu. Ludogorec nije briljirao u svom susretu, ali ipak su došli do sva tri boda i u dobrom ritmu dočekuju Rijeku. Nadamo se da im naš prvak može zapapriti. Ponovimo, prvi susret na Rujevici završio je bez golova.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka bez pogodaka u prvoj utakmici na putu do Lige prvaka. Đalović i Majstorović optimistični