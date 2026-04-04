Luda fešta u Southamptonu: Sveci senzacionalno izbacili Arsenal iz FA Kupa
Charles je pred kraj dvoboja zabio za veliko slavlje domaćih navijača
Igrači drugoligaša Southamptona senzacionalno su na svom terenu svladali vodeći sastav Premier lige Arsenal sa 2-1 u četvrtfinalu engleskog nogometnog FA Kupa te se pridružili Manchester Cityju i Chelseaju u polufinalu.
U prvom poluvremenu je Stewart (36) doveo domaće u prednost, Gyokeres (68) je sredinom nastavka poravnao na 1-1, ali je Charles (85) pred kraj dvoboja zabio za veliko slavlje domaćih navijača.
Ranije u subotu je Manchester City s uvjerljivih 4-0 nadigrao Liverpool, dok je Chelsea bio još uvjerljiviji protiv trećeligaša Port Valea svladavši ga sa 7-0.
West Ham United i Leeds United svoj će četvrtfinalni susret odigrati u nedjelju.
