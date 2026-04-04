KRAJ ZA TOPNIKE

Luda fešta u Southamptonu: Sveci senzacionalno izbacili Arsenal iz FA Kupa

Luda fešta u Southamptonu: Sveci senzacionalno izbacili Arsenal iz FA Kupa
Foto: Steven Paston/PA Images/Profimedia

Charles je pred kraj dvoboja zabio za veliko slavlje domaćih navijača

4.4.2026.
23:03
Hina
Steven Paston/PA Images/Profimedia
Igrači drugoligaša Southamptona senzacionalno su na svom terenu svladali vodeći sastav Premier lige Arsenal sa 2-1 u četvrtfinalu engleskog nogometnog FA Kupa te se pridružili Manchester Cityju i Chelseaju u polufinalu.

U prvom poluvremenu je Stewart (36) doveo domaće u prednost, Gyokeres (68) je sredinom nastavka poravnao na 1-1, ali je Charles (85) pred kraj dvoboja zabio za veliko slavlje domaćih navijača.

Ranije u subotu je Manchester City s uvjerljivih 4-0 nadigrao Liverpool, dok je Chelsea bio još uvjerljiviji protiv trećeligaša Port Valea svladavši ga sa 7-0.

West Ham United i Leeds United svoj će četvrtfinalni susret odigrati u nedjelju.

Luda fešta u Southamptonu: Sveci senzacionalno izbacili Arsenal iz FA Kupa
Foto: Steven Paston, PA Images/Alamy/Profimedia

Fa KupSouthamptonArsenal
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
