Hajduk je odbio još jedan vratar, Garcijina želja napušta Hrvatsku za 'kikiriki'

Potraga za pojačanjima u Hajduku traje. Čeka se da Goran Vučević službeno uzme ključeve od Francoisa Vitalija i s Gonzalom Garcijom počne slagati ekipu. Posebno je zanimljiva situacija s vratarima.

Ivan Banić već je, navodno, bio dogovoren pa je osvanuo u dresu Sarajeva. Spominjao se Ivica Ivušić, ali to je bilo malo realno. Garcia je navodno htio Lovru Majkića, svoga "miljenika" iz Istre, ali i to je sada propalo. Naime, kako javlja insajder Lorenzo Lepore, Majkić je već u Solunu i danas će potpisati za Aris koji će igrati kvalifikacije Konferencijske lige.

Lovro #Majkić Time To Sign with #ArisThessaloniki 🇬🇷🟡⚫️



The Greek club has triggered his €200k release clause, as first reported by Sportske Novosti.



Majkić is already in #Thessaloniki — medical and contract signing scheduled for tomorrow.@BalkansSports_ pic.twitter.com/ydQgn0axjS