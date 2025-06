Bivši stoper Hajduka i Slavena koji je oduševio Englesku ima novi klub

Reprezentativac Bosne i Hercegovine i bivši stoper Slaven Belupa i Hajduka Nikola Katić ima novi klub. Njemački drugoligaš Schalke kupio ga je iz Züricha nakon što je prošlu sezonu proveo u Plymouthu.

Katić je oduševio sve u engleskoj kada je u siječnju stigao na posudbu iz Švicarske. Katić je odlično igrao, a bio je i junak izbacivanja Liverpoola u FA Cupu. Ipak, Plymouth je u napetoj završnici Championshipa ispao u treću ligu, a to je značilo i da neće otkupiti ugovor Nikole Katića. Međutim, zato će to napraviti Schalke na čiju je klupu sjeo Miron Muslić koji je Katića doveo i u Plymouth.

🚨🔵 Nikola Katic to Schalke 04, considered a done deal!



Full agreement between #S04 and Katic. 28 y/o centre-back is due to arrive on Monday, with the medical to be completed on Tuesday. Contract until 2028.



FC Zürich are to receive €450k + add-ons, as also via… pic.twitter.com/oBBsv5AmTr