Novi potez Andyja Bare: Prodao je još jednog mladog igrača iz treće hrvatske lige u Barcelonu

Još jedan veliki transfer za mali zagrebački klub. Kustošija u kojoj glavnu riječ vodi Andy Bara, nogometni menadžer koji je zaslužan za brojne velike transfere, ne samo hrvatskih igrača, prodat će još jednog mladca u Barcelonu.

Fabrizio Romano objavio je da je sve dogovoreno između Kustošije i Barcelone i da će 18-godišnji Lovro Chelfi postati novi igrač katalonskog velikana. Chelfi je bio na meti premijerligaških klubova, ali Bara se odlučio za njemu najdraže tržište i Chelfi će se priključiti Barceloninoj U-21 momčadi.

🚨🔵🔴 Barcelona have agreed deal to sign 18 year old Croatian midfielder Lovro Chelfi.



Chelfi was linked with Premier League move but he will join Barça U21 squad with agreement in place with NK Kustosija. pic.twitter.com/kOynoRZDbm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2025

Chelfi je do prije godinu i pol dana igrao za mlade selekcije Dinama kada je prešao u Kustošiju. Igra na poziciji prednjeg veznog igrača.

