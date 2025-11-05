Hrvatska ostala bez jedinog predstavnika u juniorskoj Ligi prvaka, Rumunji su bili prejaki

Lokomotivini juniori ispali su od FCSB-a u eliminacijskoj fazi Lige prvaka čime je Hrvatska ostala bez predstavnika u tom natjecanju.

Zagrepčani su prije dva tjedna na domaćem terenu izgubili 3:2, a istim rezultatom su poraženi i danas u Bukureštu. Sve je praktički bilo riješeno u prvom dijelu kada su Robert Nesculescu i David Popa zabili za 2:0. Nadu Lokomotivi vratio je Dino Godec na početku drugog poluvremena, ali ona je ugašena kada je u 59. minuti zabio Mihail Toma za 3:1. Konačnih 3:2 postavio je Ante Utorbičić u 90. minuti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lokomotiva se u ovo natjecanje plasirala kada je postala juniorski prvak Hrvatske. Lokomotiva je porazom od FCSB-a propustila ući u 1/16 finala ovog natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Brazil želi igrati s Hrvatskom