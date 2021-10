Hrvatska nogometna reprezentacija u petak gostuje na Cipru, gdje će igrati sljedeću utakmicu u kvalifikacijama za Svjesko prvenstvo. Nakon susreta sa Cipravnima, Vatreni će sljedećeg ponedjeljka u Osijeku ugostiti Slovačku.

U srijedu su hrvatski reprezentativci Marko Livaja i Borna Sosa govorili o nadolazećim ispitima.

Prvi se medijima obratio Livaja, koji u dresu Hajduka igra u sjajnoj formi.

"Nakon tri pobjede jako smo blizu SP-a, imamo u ovom ciklusu još dvije utakmice, neće bit lake, ali vratio nam se Luka i sigurno će s njim biti lakše. Favoriti smo, ali trebamo to potvrditi na terenu", rekao je Livaja na početku konferencije.

Potom se osvrnuo na sljedećeg protivnika Vatrenih, reprezentaciju Cipra:

"Danas nema laganog protivnika. Cipar je dosta defenzivan, dosta sam ih pratio kad sam igrao u Grčkoj. Imaju neke kvalitetne igrače, ali ako budemo pravi, pobjeda ne bi trebala doći u pitanje."

Livvaju je sitiglo pitanje i o hrvatskom sucu Ivanu Bebeku koji je suspendiran nakon što je u medijima objavljena snimka na kojoj on pogrdno govori o jednom novinaru i kritizira hajdukov navijački puk.

"Ne ulazim u to, iza utakmice sam mu dao ruku. Imali smo konflikt oko penala, srećom pobijedili smo 1:0. Mislim da je nakon toga sve trebalo završiti, idemo kućama i to je to", rekao je pa za kraj otkrio recept za Cipar:

"Oni će nas vjerojatno čekati s petoricom u obrani, tako da trebamo biti strpljivi, ali mislim da imamo dovoljno iskusne igrače i da neće biti problema."

'Samo se jedan posto pazi'

Nakon Livaje, na novinarska pitanja odgovarao je Borna Sosa, kojemu je to privi ciklus s kapetanom Lukom Modrićem u momčadi.

Na početku mu je postavljeno je pitanje pazi li da ne nagazi Modrića na treningu.

"On srećom igra na suprotnoj strani od mene kad igramo zajedno, nisam dosad morao paziti, ali znam koliko je bitan za nas i znam da ga moramo paziti. Ipak, na treningu se ide sto posto, a samo jedan posto se pazi", rekao je Sosa pa usporedio ovo okupljanje Vatrenih s predthodnim u rujnu:

"Tada je bila utakmica više, znali smo da je važno pobijediti i osvojiti što više bodova protiv izravnih protivnika za SP. Sada je isto bitno pobijediti u obje utakmice, ako ćemo biti pravi kao zadnji put to neće biti problem."

Čvrsti Ciprani

Za kraj je Sosa rekao što će presuditi protiv Cipra:

"Najbitnije je na Cipru uzeti tri boda i ići na Slovačku s vjetrom u leđima. No znamo da neće biti lako, to je protivnik koji zna stati u čvrsti blok i koji se zna braniti, svih 90 minuta daju sve od sebe da ne prime gol. Naše je da svih 90 minuta pokušavamo probiti taj blok i zabiti gol. Ako damo sve što možemo individualno i kao momčad trebali bi dobiti tu utakmicu."