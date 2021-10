Disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza donijela odluku o pokretanju disciplinskog postupka te suspendirala suca Ivana Bebeka do donošenja odluke o eventualnoj kazni.

Bebek je, podsjetimo, nakon dvoboja 10. kola HNL-a između Hajduka i Lokomotive, kojeg je sudio na Poljudu, u privatnom razgovoru vrijeđao Hajdukove navijače i splitskog novinara Blaža Duplančića, a povod svemu je sporni trenutak iz 9. minute utakmice i kontakta između Livaje i De Haasa, nakon kojeg nije dosudio kazneni udarac za Hajduk.

Iz Hajduka su odmah zatražili očitovanje HNS-a, a u HNS-u su žurno otvorili istragu i čitav slučaj proslijedili Disciplinskoj komisiji na hitno rješavanje. On se u sada odlučio obratiti javnosti te je sazvao konferenciju za novinare.

A na početku presice Bebek se ispričao zbog svojih riječi.

"Ne prihvaćam da sam uvrijedio navijače Hajduka i Hajduk kao klub. Još manje igrače, oni su najbitnije u nogometnom klubu Hajduk. Jedan primjer s te iste utakmice. Jedna mala gesta, ali meni velika, Marko Livaja je simbol ovog Hajduka u trenutku kad izlazi s terena pruži mi ruku, nakon utakmice to isto napravi, bez nekih tenzija. Ispričavam se svojoj obitelji koja prolazi torturu nakon svega, ali i svojoj sudačkoj obitelji i sportskoj obitelji. Ispričavam se i predsjedniku Saveza koji sve čini da nam reprezentacija igra u svakom kutku zemlje", kazao je sudac te je pojasnio kako je nastala snimka.

Glasovna poruka

"Glasovna poruka je poslana preko Whatsappa prijatelju, poznaniku s kojim komuniciram duže vrijeme. Neovlašteno je distribuirana bez mog znanja i odobrenja. Nije bila namijenjena vrijeđanju. Nastala je nakon utakmice u kojoj je dio stadiona skandirao "Ubije Bebeka", dodao je i nastavio.

"To nije ugodno za čuti, ja sam kriv za emocije oko toga, svi znaju oko čega sam sve bio izložen prije dvije godine. Meni je žao što je ta privatna komunikacija distribuirana. Podnio sam prijavu za kazneni progon protiv osobe koja je to učinila. To nije bilo nikad namijenjeno javnom prostoru. Ne znam zašto je to jače od govora mržnje. Pozivam da to shvatite, razgovarao sam s prijateljem, ne na javnom mjestu.

O mijaukanju

Jedan od noivnara upitao ga je o izrazu 'mijaukanje' koji se mogao čuti na spornoj snimci.

"Glagol se shvatio kao strašna uvreda. To je kolokvijalni izraz kojeg koristim kad pričam s pomoćnicima ili ukućanima. Ne vrijeđam službeni Hajduk, oni su se ponašali gospodski prema meni, što su pokazali i u tunelu. Mijaukanje je traženje razloga poraza ili nečeg drugog u odluci suca, bez obzira na ispravnost pojedine odluke. Je li neka odluka ispravna, to će odlučiti netko tko je za to kvalificiran ili navijač koji pak ima svoje mišljenje. Meni je žao da je taj moj izraz shvaćen kao uvreda, tko ga je shvatio kao uvredu, ja mu se ispričavam", poručio je.