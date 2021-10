Suspenzija Ivan Bebeka od strane disciplinaca HNS-a do donošenja odluke o eventualnoj kazni, glavna je nogometna tema u Hrvatskoj. Čitav slučaj poprimio je obrise prave afere i uzburkao uvijek temperamentu i sumnjičavu hrvatsku nogometnu javnost...

Čeka se Bebekovo očitovanje

Disciplinska komisija zatražila je očitovanje Ivana Bebeka o predmetu te će idućega tjedna na novoj sjednici donijeti odluku u ovom slučaju.

Dakle, čekat će se Bebekovo očitovanje, dati će mu se prilika da kaže sve ono što ima pa da se ide dalje u slučaj. No, jedno je sigurno. Trebat će mu jako dobro objašnjenje...

Bebek je, da još jednom podsjetimo, u privatnom razgovoru nakon utakmice 10. kola vrijeđao navijače Bijelih i splitskog novinara Blaža Duplančića nazvavši ga *štenetom" i "smećem". Dotaknuo se i tog spornog trenutka iz 9. minute između Livaje i De Haasa kada nije dosudio kazneni udarac, rekao da hajdukovci "mijauču" te da bi najbolje bilo u svaku utakmicu krenuti s 2:0 za Hajduk da se to spriječi, da se zadovolji navijački puk...

"Mislim da to nije kontakt za prekršaj. A ako ćemo mi ići tako da zadovoljimo Hajduk ili navijački puk Hajdukov pa da ne bi oni onda mijaukali, onda najbolje da krenemo utakmicu sa 2-0 na Poljudu da možemo normalno sudit," stenogram je navodne Bebekove snimke koja kruži društvenim mrežama.

'Ja sam bivši, nemam pravo ništa reći'

Okrenuli smo, stoga, broj bivšeg šefa hrvatskih nogometnih sudaca Ante Kulušića, bivšeg predsjednik Komisije nogometnih sudaca HNS-a...

"Evo me taman gledam utakmicu. Nikako ne komentiram, pa kako ću to komentirati kao bivši šef. Kao bivši šef, to nije dobro komentirati. Ne bi ništa komentirao", kazao nam je Ante Kulušić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

To što ste bivši šef baš i imate pravo onda za reći svoje viđenje, komentar?

"Nemam pravo reći, nemam pravo reći niti ću bilo što reći vezano za to. Postoje ljudi koji su za to odgovorni, koji trebaju govoriti a ja sam bivši".

'Kad čovjek ništa ne kaže...'

Vi ste i najavili povlačenje s vodeće uloge sudačke organizacije pri HNS-u?

"Jesam, jesam".

I sami ste rekli kako je to krvav posao. Pa čemu onda tajnovitost?

"Nema potrebe. U ovoj situaciji, što god se kaže netko će krivo protumačiti. Zato neću ništa reći. Kad čovjek ništa ne kaže... Čovjek je, kaže ona narodna, gospodar svoje neizrečene riječi. I zato ja neću reći ništa".