Hrvatska nogometna reprezentacija u petak od 20 i 45 (NOVA TV) igra kvalifikacijsku utakmicu protiv Cipra za odlazak na SP u Katar 2022., a sljedećeg ponedjeljka protiv Slovačke u Osijeku u nastavku ovog kvalifikacijskog ciklusa. Ukoliko vežemo te dvije pobjede, dodatno ćemo se približiti plasmanu na Mundijal.

Izbornik Zlatko Dalić danas u Zagrebu najavio novo okupljanje reprezentacije na medijskoj konferenciji.

---------------

Dalićeva pressica

U uvodu je Dalić govorio o problemima u obrani i otkrio je tko će vjerojatno igrati. "Stanišić je prvi izbor, ako je uspio u Bayernu bit će u reprezentaciji. Što se tiče stopera, Gvardiol će biti na poziciji lijevog stopera. Nama treba protiv Cipra lijeva noga na lijevom stoperu, a na drugoj strani imamu veliki izbor i naći ćemo najbolje rješenje", rekao je Dalić.

Hrvatska nije primila gol posljednjih nekoliko utakmica... "Popravili smo fazu obrane i prekide i mora biti tendencija da tako nastavimo. Popravili smo puno dobrih stvari i moramo tako nastaviti ako želimo da nam ciklus bude lakši jer nas čekaju teške utakmice", rekao je Dalić.

Kalkulacije... "Rekao sam na početku da bi nam 21 bod bio dovoljan, nadam se da će biti, možda će trebati i 25 bodova. Mislim da će biti 21 bod dosta, ne bi htio da ta zadnja utakmica u Splitu bude odlučujuća. Idemo si olakšati put. Cilj je plasirati se u Katar, samo da odemo. Moramo skupiti što više bodova i nastaviti niz", pojasnio je Dalić.

Tko će igrati?

Sada će se ipak igrati u slabijem ritmu. "Bilo je jako naporno igrati u ovom ritmu. Imamo puno problema s ozljedama, ta putovanja su nam smetala. Ovo je malo komotnije s dvije utakmice u osam dana", veli Dalić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Što misli o tome da se SP igra svake dvije godine? "Mislim da nije dobra ideja da se SP igra svake dvije godine. Izgubila bi se draž SP da je svake dvije godine. Mi kao izbornici nemamo vremena pripremiti igrače i oni bi bili nespremni, puno utakmica igraju i veliko je opterećenje. Mislim da to nije dobro za igrače", kazao je izbornik.

Tko će igrati u nadolazećim utakmicama? "Mislim da svi igrači koji su na popisu igraju u formi. Vidjet ćemo koja će biti opcija najbolja. Imamo veznu liniju Brozović, Modrić, i Kovačić. Za špicu ćemo naći neku najbolju opciju. Kramarić i Livaja su prve opcije. Prije smo bili previše statični i nismo mogli stvoriti višak, nismo rotirali pozicije, sada to radimo više", otkrio je Dalić.

Što je s Rebićem i Petkovićem?

Povratak Brekala i zašto nije bio pozvan u prošlom ciklusu i što je s Rebićem? "Ja sam rekao, Brekalo meni nikada nije bio problem, on ima svoj način kako radi. On u vrijeme kad je bio popis je tražio klub i da nije u formi i samo zato nije bio pozvan. Nakon toga je otišao u Torino i odličan je i čim se vratio smo ga zvali. Kao što nam trebaju i svi drugi. Ponio se korektno kada nije bio na popisu i to je veliki plus. Neće nitko bit zakinut za reprezentaciju tko to zasluži svojim igrama, ponašanjem, izjavama. Nisam pričao s Rebićem, nije bilo kontakta", rekao je izbornik.

Hoće li se Pektković vratiti u reprezentaciju? "Petkoviću nisam zatvorio vrata, ni Rebiću ni Vrsaljku. Neće pomoći puno vike i galame, ja odlučujem to je moja odluka, ja znam što odlučujem, ako ćemo se baviti onime koji nisu na popisu nećemo nikad biti gotovi. Svatko ima istu šansu boriti se za reprezentaciju. Bruno igra dobro, meni on treba onakav kakav je bio ranije, on nije izgubio svoje mjesto. To ne znači da se ti igrači neće vratiti, ali opet nije do mene", rekao je Dalić.

---------------

Dalić aktivirao dva pretpoziva

Podsjetimo, Dalić je proteklog tjedna aktivirao pretpozive Duji Ćaleta-Caru i Marinu Pongračiću, što jasno sugerira da postoje određeni problemi u obrani. Senator Dejan Lovren od posljednjeg okupljanja reprezentacije nije se naigrao za Zenit zbog ozljede noge i viroze, njegov stoperski partner Domagoj Vida tek se vratio treninzima i u subotu je odigrao susret za Bešiktaš, no upitno je koliko je spreman u kratkom razdoblju povezati više napornih ogleda, a problema sa zadnjom ložom ima i standardni desni bek Josip Juranović.

Vatreni se okupljaju danas

Hrvatska reprezentacija okuplja se u ponedjeljak u Zagrebu pred važne kvalifikacijske ispite protiv Cipra (Larnaca, 8. listopada) i Slovačke (Osijek, 11. listopada).