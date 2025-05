Kotromanović razotkrio karte za pregovore, a ukazao i na domaćina: 'Maksimalno koristi situaciju'

Može li se za turskim stolom ispisati povijesni sporazum Ukrajine i Rusije. Zelenski dolazi, za Putina se još ne zna, a možda dođe i Trump. Istodobno rastu tenzije, kako na bojišnici, tako i među svjetskim liderima - Njemačka prijeti Rusiji.

Bivši ministar obrane i vojni analitičar Ante Kotromanović u studiju RTL-a Danas komentirao je situaciju s Ukrajinom i moguće primirje.

Možemo li zamisliti da za istim stolom sjede Putin, Zelenski i možda čak i Trump?

Izvrstan potez Zelenskog odmah je pristao na Trumpov poziv. Bit će zanimljivo gledati odnos između Zelenskog i Putina ako se Putin pojavi. Mislim da bi Putin mogao doći ako Trump počasti prisutne svojom prisutnošću. To je možda početak nekakvih pregovora koji bi se mogli završiti u nekakvom miru. Mir neće biti pravedan za Ukrajinu jer se Rusi sigurno neće odreći ni centimetra koji su osvojili, ali bitno je za početak da zaustavimo rat pa da onda razmišljamo kako rješavati neke druge stvari.

Kako vi vidite taj susret Trumpa kao tampon zonu ili?

Više Trumpa kao šoumena on će to sigurno predstaviti kao svoj veliki uspjeh što i je jer bez njegove intervencije i stiskanja jednog i drugog ne bi se dogodilo. Vidjeli smo sada po prvi put koordiniranu akciju između velikih zemalja Europske unije i SAD-a i imamo nekakav uspjeh. Dosad je najveći problem bio nepredvidljiva i prevrtljiva Trumpova politika. On je iz dana u dan mijenjao stavove i mišljenja o Putinu i Zelenskom, sada po prvi put SAD mijenja svoje stavove prema Rusiji i malo su više zaokrenuli prema Europskoj uniji.

Pohvalili ste Zelenskog, ali tko bi u tim pregovorima mogao izvući deblji kraj?

Ukrajina je napravila jako puno, ona je pokazala svima nama da ruska vojska nije najjača na svijetu da se s njima može ratovati, napravili su sjajne i dobre stvari na terenu. Moramo biti svjesni situacije - Rusi su takvi kakvi jesu oni imaju probleme s protuzračnom obranom, imaju probleme s ljudstvom. Ukrajini u ovom trenutku odgovora nastavak sukoba bez obzira na to što je u ovom trenutku okupiran veliki dio teritorija. S druge strane i Rusima odgovara rat jer oni dobro stoje na terenu i mic po mic osvajaju sela. Imali su zadnju ofenzivu od pet ili šest tjedana gdje su suzili desetak kilometara prostora. Ne znam kako možemo dobiti pravedan mir za Ukrajinu jer Rusi su i dalje prejaki, nuklearna su sila i tražit će neke module možda na temelju ovog Istanbulskog sporazuma iz 2022. Možda na temelju toga će se tražiti nekakva rješenja koja će dovesti do nekog trajnog mira.

Zašto baš Turska kao posrednik ima li tu neke simbolike?

Erdogan ima sjajne odnose i s Ukrajinom i s Rusijom. On šalje i prodaje oružje i streljivo Ukrajini, a s druge strane radi sjajan biznis s Rusijom. On nije zabranio niti ukinuo letove zračnih kompanija, bogati Rusi i oligarsi dolaze u Tursku trošiti novac i vrijeme. On maksimalno pokušava iskoristiti situaciju na svoj način na temelju ekonomskih i političkih poena.

Njemačka predvodi Europu i Putinu daje ultimatum do ponoći da pristane inače prijeti sankcijama. Mogu li te sankcije naštetiti Rusiji je li ih se Putin preplašio?

Same Njemačke ne, ali ako SAD stane iza njih i ako stvarno zabraniti takozvanu sivu flotu i još jače pogoditi rusku ekonomiju to može dovesti do određenih rezultata. Opet to može biti značajan korak u smislu jedinstvene politike Europe i SAD-a prema Rusiji.

Sada gledamo repozicioniranje svjetskih sila uključila se i Kina, iako prijatelj Rusije stali su na stranu primirja

Po meni je to jedan dobar i logičan potez. Ne znam kome ne odgovara taj 30-dnevni prekid rata. To je jedan vrlo dobar prijedlog i jednostavno je najrazumniji u ovom trenutku.

S jedne strane se zove na primirje, a s druge strane je 100 dronova noćas zasulo Ukrajinu.

Putin bi pregovarao i vodio rat, a Ukrajina bi samo pregovarala. To su razlike u stavovima i mislim da je Kina napravila dobar potez i gurnula ove pregovore u pravom smjeru da se sjedi i razgovara.

Svijet su obišle snimke vojne parade je li vas nešto fasciniralo kao vojnika na toj paradi od onoga što je Putin pokazao svijetu da ima?

Od novih oružja sve je već viđeno prije, ali ono što mene kao vojnika fascinira je red, stega i sklad svih tih vojnika koji prođu. Ja to volim vidjeti, vidi se da je to uvježbavana predstava tjednima.

