velika proslava /

Argentina slavila na proslavi angolske neovisnosti: Messi opet u glavnoj ulozi

Argentina slavila na proslavi angolske neovisnosti: Messi opet u glavnoj ulozi
Foto: Julio Pacheco Ntela/afp/profimedia

Messi se u strijelce upisao desetak minuta prije kraja, u 83. minuti, kada je mirno realizirao priliku

14.11.2025.
21:16
HinaSportski.net
Julio Pacheco Ntela/afp/profimedia
 Aktualni svjetski nogometni prvak Argentina uveličala je proslavu 50-godišnice neovisnosti Angole prijateljskom utakmicom u Luandi protiv domaće reprezentacije u kojoje je slavila sa 2-0. 

Pred prepunim tribinama domaćega stadiona, Lionel Messi još je jednom pokazao zašto i dalje nosi status ikone svjetskog nogometa.

Kapetan Argentine dirigirao je igrom, a upravo je njegov potez u 44. minuti pokrenuo akciju koju je preciznim udarcem zaključio Lautaro Martínez za vodstvo 1:0.

Messi se u strijelce upisao desetak minuta prije kraja, u 83. minuti, kada je mirno realizirao priliku i potvrdio argentinsku pobjedu na utakmici koja je imala i svečani i simboličan karakter za domaćine.

Argentina je time uveličala veliki jubilej Angole i još jednom podcrtala svoju dominaciju u nizu prijateljskih susreta nakon osvajanja Svjetskog prvenstva. 

ArgentinaAngolaLionel MessiPrijateljska
Argentina slavila na proslavi angolske neovisnosti: Messi opet u glavnoj ulozi