Argentina slavila na proslavi angolske neovisnosti: Messi opet u glavnoj ulozi

Aktualni svjetski nogometni prvak Argentina uveličala je proslavu 50-godišnice neovisnosti Angole prijateljskom utakmicom u Luandi protiv domaće reprezentacije u kojoje je slavila sa 2-0.

Pred prepunim tribinama domaćega stadiona, Lionel Messi još je jednom pokazao zašto i dalje nosi status ikone svjetskog nogometa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kapetan Argentine dirigirao je igrom, a upravo je njegov potez u 44. minuti pokrenuo akciju koju je preciznim udarcem zaključio Lautaro Martínez za vodstvo 1:0.

Messi se u strijelce upisao desetak minuta prije kraja, u 83. minuti, kada je mirno realizirao priliku i potvrdio argentinsku pobjedu na utakmici koja je imala i svečani i simboličan karakter za domaćine.

Argentina je time uveličala veliki jubilej Angole i još jednom podcrtala svoju dominaciju u nizu prijateljskih susreta nakon osvajanja Svjetskog prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska lovi osminu finala: 'Nogomet im je u ekspanziji, prvaci su Azije'