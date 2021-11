U prvoj utakmici 12. kola francuskog nogometnog prvenstva vodeći Paris SG je u petak na svom Parku prinčeva preokretom svladao prvaka Lille s 2-1 (0-1).

Lille je poveo golom Davida (31) te je tu prednost držao sve do posljednjih 20-ak minuta susreta. Tada je Marquinhos (74) poravnao nakon odličnog prodora Di Marije, no u akciji u kojoj je postignut pogodak hrvatskog vratara Ivu Grbića nedvojbeno je nepropisno ometao Icardi, no ni glavni sudac niti VAR nisu reagirali.

Potpuni preokret dogodio se u samoj završnici susreta kada je Di Maria (88) svladao Grbića preciznim prizemnim udarcem s 15-ak metara nakon dvostrukog proigravanja s Neymarom.

Prvo poluvrijeme za momčad PSG-a odigrala je njihova najveća zvijezda i o mnogima najblji igrač na svijetu Lionel Messi, koji se još uvijek privikava na novu momčad nakon dolaska iz Barcelone ovoga ljeta.

Izgubljeni Leo

Messi je, osim po svojem umijeću na travnjaku, poznat i po tome da se često samo šeće po terenu kako bi čuvao snagu za eksplozivne napadačke akcije, no čini se da je u tome tijekom utakmice s Lilleom malo pretjerao.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja pokazuje Messija kako samo stoji na 18 metara od gola Lillea i djeluje poprilično nezainteresirano dok njegovi suigrači pokušavaju kreirati opasnu akciju.

