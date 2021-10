U prvoj utakmici 12. kola francuskog nogometnog prvenstva vodeći Paris SG je na svom Parku prinčeva preokretom svladao prvaka Lille s 2-1 (0-1). Lille je poveo golom Davida (31) te je tu prednost držao sve do posljednjih 20-ak minuta susreta. Tada je Marquinhos (74) poravnao nakon odličnog prodora Di Marije, no u akciji u kojoj je postignut pogodak hrvatskog vratara Ivu Grbića nedvojbeno je nepropisno ometao Icardi, no ni glavni sudac niti VAR nisu reagirali.

Potpuni preokret dogodio se u samoj završnici susreta kada je Di Maria (88) svladao Grbića preciznim prizemnim udarcem s 15-ak metara nakon dvostrukog proigravanja s Neymarom. Grbić je branio čitav susret za Lille kod kojega je Domagoj Bradarić ostao na klupi.

Ne može zabiti gol

Ono što je zabrinulo sve poklonike Lionel Messija je pitanje zašto je izašao iz igre na poluvremenu. Mauricio Pochettino pojasnio je to nakon susreta.

“Ostavio sam Messija iz preventivnih razloga u svlačionici na poluvremenu. Bit će u konkurenciji za ovotjednu Ligu prvaka kontra Leipziga”, kazao je trener PSG-a.

O čemu s točni radi vjerojatno otkriva snimka trenutka kad se Messi kod jednog prekida drži za stražnju ložu te je moguće da se radi o ozljedi. Pogledajte ovdje taj trenutak.

Koliko se Argentianac, inače, muči od dolaska u Pariz dovoljno govori podatak da je imao najviše pokušaja i Ligue 1 bez postignutog gola. U njih 15 učinak mu je ravan nuli.