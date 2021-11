Ponajbolji nogometaš današnjice Lionel Messi (34) dao je intervju za katalonski Sport u kojemu je govorio o odlasku iz Barcelone u kojoj je proveo cijelu karijeru do odlaska u francuski Paris Saint Germain ovoga ljeta.

Messi je u kolovozu napustio Barcelonu poslije 21 godinu, a iz katalonskog velikana tada su objavili da s Argentincem nisu mogli 'realizirati novi ugovor'. Razlog za to je bio financijski fair play i Barca svojem ponajboljem igraču nije mogla ponuditi nastavak suradnje jer se nalazi u ogromnoj financijskoj krizi.

Nakon toga se pričalo da je Messi trebao pristati da igra besplatno za Barcu, predsjednik Joan Laporta je rekao da se do zadnjeg trena nadao da će se to i dogoditi, ali sada je Argentinac sve demantirao.

"Dao sam sve od sebe da ostanem u Barceloni i nikada me nisu pitali da igram besplatno. Pristao sam na smanjenje plaće od 50 posto jer smo htjeli pomoći klubu. Nitko me nije pitao da igram besplatno, ono što je predsjednik govorio je neutemeljeno. To me povrijedilo, mislim da se to nije trebalo reći", rekao je Messi pa priznao da se želi vratiti u Barcu u drugoj ulozi:

"Uvijek sam govorio da bih volio pomoći klubu i biti koristan. Volio bih u jednom trenutku biti sportski direktor. Ne znam hoće li to biti u Barceloni ili ne. Ako postoji prilika, želio bih se vratiti i doprinijeti koliko mogu jer to je klub koji volim i volio bih da i dalje rade dobro, rastu i budu jedni od najboljih na svijetu."