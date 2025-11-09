FREEMAIL
Nashville dugo neće zaboraviti ovu noć: Messi zablistao i sam odveo Inter Miami u polufinale

Nashville dugo neće zaboraviti ovu noć: Messi zablistao i sam odveo Inter Miami u polufinale
Foto: Chris Arjoon/zuma Press/profimedia

Inter Miami je ovom pobjedom osigurao gostujući dvoboj protiv Cincinnatija koji će se igrati za dva tjedna.

9.11.2025.
10:41
Tonko Medvedec
Chris Arjoon/zuma Press/profimedia
Legendarni Argentinac, 38-godišnji Lionel Messi s dva je gola i dvije asistencije predvodio Inter Miami do 4-0 pobjede protiv Nashvillea u odlučujućoj trećoj utakmici četvrtfinala doigravanja Istočne konferencije MLS-a.

Messi je zabio prva dva gola na utakmici u 10. i 39. minuta, da bi u drugom poluvremenu asistirao Allendeu za treći i četvrti pogodak u 73. i 76. minuti.

Inter Miami je ovom pobjedom osigurao gostujući dvoboj protiv Cincinnatija koji će se igrati za dva tjedna.

U drugom polufnalu Istoka sastat će se Philadelphia Union i New York City, prvi par polufinala Zapada čine Vancouver Whitecaps i Los Angeles FC, dok u drugom Minnesot United čeka bolje iz ogleda San Diego - Portalnd Timbers koji će odlučujući treći dvoboj igrati u nedjelju.

U konferencijskim polufinalima i finalima te u finalu MLS-a igra se po jedna utakmica.

Nashville dugo neće zaboraviti ovu noć: Messi zablistao i sam odveo Inter Miami u polufinale