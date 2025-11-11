Kraj velike karijere je blizu: Legendarni napadač igra svoje posljednje utakmice?

Vijesti iz španjolske mogle bi biti vrlo tužne za sve ljubitelje Roberta Lewandowskog. Moguće je da gledamo posljednju sezonu velikog poljskog napadača.

Naime, kako piše La Posesion, Lewandowski ne želi nikuda iz Barcelone i ako mu Blaugrana ne produži ugovor, Poljak će objesiti kopačke o klin. Lewandowski je u posljednjoj godini svoga ugovora i on osobno želi još barem jednu sezonu. Saudijska Arabija ili koja druga egzotična lokacija ga ne zanimaju.

Tri scenarija na kraju sezone

U klubu će još pričekati s odlukom. Kao i uvijek s Barcelonom, tu je i pitanje financija, ali i uloge na terenu. Lewa je već ove sezone smanjio minutažu i, ako dobije ugovor na još jednu sezonu, mogao bi imati ulogu mentora sa smanjenom minutažom.

Španjolski mediji spominju tri scenarija za poljskog napadača. Prvi je ugovor na još jednu godinu s prilagođenom minutažom i mentorskom ulogom za novog napadača. Druga, manje realna opcija je odlazak u neki drugi klub. I, konačno, treća opcija - zbogom nogometu.

Saznat ćemo do kraja sezone.

