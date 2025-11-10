U stožeru Vatrenih svi drhte samo zbog jednog igrača: Bez njega bi na SP-u teško mogli daleko

Hrvatska reprezentacija okupila se u zagrebačkom hotelu Sheraton uoči posljednjeg ciklusa od dvije utakmice u sklopu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se održati u ljeto 2026. godine u Meksiku, SAD-u i Kanadi.

Vrlo brzo su svi zajedno produžili za rijeku gdje su odradili prvi trening na Rujevici i krenuli s pripremama za Farske Otoke u petak, a zatim i za gostovanje kod Crne Gore u posljednjem kolu u ponedjeljak.

Vatreni su već praktički osigurali plasman i zapravo je pravo vrijeme da stručni stožer na čelu sa Zlatkom Dalićem isproba neke varijante. Ozljede, koje su malo poharale reprezentaciju na neki način su pomogle jer se mogu isprobati i igrači koji dosad nisu dobivali puno minuta, a ni pažnje.

Ozljede, naravno, nikako ne mogu biti dobrodošle, a pogotovo kada je dio reprezentativaca u groznoj formi i još gorem statusu u svojim klubovima. Baturina je neprepoznatljiv i ne dođe li do promjene u zimskom prijelaznom roku, najvjerojatnije neće vidjeti SP. Luka Sučić igra se sa živcima prvenstveno svog trenera u klubu, a onda i velikim dijelom navijača te stručnog stožera i lako bi se moglo dogoditi da ni on ne vidi SP. Lovro Majer je najneugodnije iznenađenje jer je također neprepoznatljiv.

Međutim, uz sve te nedostatke ozljede nekih ključnih igrača mogu biti duplo teže za ekipu koja tada gubi srž i dolazi do prevelikog broja promjena. Prvenstveno mislimo naravno na Matea Kovačića čiji bi izostanak sa SP-a bio daleko najteži udarac za ovu reprezentaciju.

Kovačić kao vječni talent više nije mlad. U svibnju će navršiti 32 godine i, tko zna, možda mu je ovo posljednje SP u karijeri. Nisu svi Luka Modrić.

Kova je dugo čekao na tu operaciju koja mu je trebala konačno otkloniti bol u peti s kojom je dugo igrao. Nije žurio s povratkom i činilo se kako će sve biti u redu. Kako će krenuti s manjom minutažom pa polako ulaziti u formu, a onda se sve pogoršalo.

Foto: Matija Habljak/pixsell

"Pauzirao je pet mjeseci, a sad se ta ozljeda obnovila, napravio je novu operaciju i sad mu slijedi oporavak. Naša predviđanja su da će on biti dobar za kraj sezone, to je negdje treći-četvrti mjesec i ja bih volio kad bi on bio s nama na turneji u ožujku. Mi na njega čekamo, on nam treba. Bio bi to veliki gubitak ako ne bude s nama, nadam se da će biti u redu. Mateo je bitna karika, on je pravi borac, želim mu puno sreće u oporavku. Za nas nikako ne bi bilo dobro da Mateo propusti Svjetsko prvenstvo, jedan je od ključnih igrača", rekao je Dalić.

Pep Guardiola je također izjavio da je jako tužan zbog Kovačića, ali da će ga čekati za završetak sezone kada će im trebati.

Prognoze su dakle, da će Kovačić zaigrati najranije u trećem mjesecu i teško je očekivati da će igrati na jako bitnoj turneji koju je spomenuo izbornik. Trebali bi igrati s Kolumbijom i Brazilom i to bi nam trebale biti jedne od najvažnijih utakmica pred turnir 'preko bare'.

No, problem je u tome što je Kovačić jedan od igrača koji jako kasne s povratkom u formu nakon ozljede. Svaki put kada je u karijeri imao ozljedu, trebalo mu je jako dugo da se vrati na svoj maksimum. Ni njegovo tijelo više nije mlado, a uvjeti na SP-u će biti brutalni.

U takvim uvjetima gdje će se pod jako visokim temperaturama u razmaku od nekoliko dana igrati iscrpljujuće utakmice, koje bi u nokaut fazi mogle i do produžetaka, teško je očekivati kako će Luka Modrić - koliki god superman da je - sam moći iznijeti naš vezni red. Tu je, jasno Petar Sučić od koga se jako puno očekuje, ali bez Kovačića ćemo teško otići daleko.