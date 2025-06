Zvijezda Bayerna odbija produljiti ugovor i prelazi u Tursku: Zarađivat će pravo bogatstvo

Leroy Sane neće produljiti ugovor s Bayernom javljaju brojni insajderi za tarnsfere. Bivši nogometaš Manchester Cityja i Schalkea o tome je već obavijesti čelnike kluba te je već počeo tražiti novi klub. Usko ga se povezuje s turskim prvakom Galatasarayom, a turski mediji već su objavili i uvjete koje mu turski klub nudi.

Istanbulski velikan mu tako nudi trogodišnji ugovor s astronomskom plaćom od 11 milijuna eura godišnje. Sane je navodno vrlo blizu prihvaćanju te ponude, a jedan od ključnih faktora u pronalasku kluba je za njega bilo igranje u Ligi prvaka sljedeće sezone. Interes za njega navodno pokazuju i premierligaški velikani Arsenal, Liverpool i Tottenham.

