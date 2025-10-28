Legendarni napadač otkrio kako su ga gansteri oteli i pokušali prisiliti na transfer

Bivša zvijezda Manchester Uniteda Dimitar Berbatov (44) nedavno je otkrio situaciju kroz koju je morao proći sa samo 18 godina dok je igrao za CSKA Sofiju u svojoj rodnoj Bugarskoj.

Govoreći u podcastu „Rio Presents“ kod bivšeg suigrača Rija Ferdinanda, Berbatov je otkrio kako su ga kriminalci nekoliko sati držali kao taoca i pokušali prisiliti na promjenu kluba:

„Nisam imao auto. Pa mi je jedan suigrač, nakon treninga, rekao: ‘Dođi sa mnom, moram te odvesti jednom svom prijatelju.’ Ja sam bio pomalo naivan, naravno, možda sam mu vjerovao jer smo igrali u istom timu. Uđem ja u njegov auto, on me odveze do restorana. Za jednim stolom sjedio je jedan čovjek sam, a za tri druga stola sjedili su veliki tipovi – pravi ‘frižideri’, tipični Balkanci koji su samo sjedili iza njega i izgledali zastrašujuće.“

Htjeli da promjeni klub

„Onaj koji me doveo kaže: ‘Idi tamo, sjedni, vidimo se poslije.’ A taj drugi kaže: ‘Dođi ovamo, sjedni.’ Sjedim ja i mislim u sebi: ‘Što se događa? Moram nazvati tatu, moram nazvati tatu’, a on počinje razgovor: ‘Znaš li kako me zovu?’ Na engleskom bi to bilo, recimo, Kuhar. Kaže mi: ‘Znamo sve o tebi. Trebamo promijeniti tvoj tim. Želimo te u našem klubu. Moramo te dovesti.’“ – otkrio je Berbatov i kazao kako nije htio otići te kako je bio prestrašen.

„Ja mu kažem: ‘Ali ja igram u CSKA Sofiji, tamo mi je dobro’, na što mu gangster odgovara kako će se sve srediti: ‘Sredit ćemo to, ne brini se.’ A oni momci samo sjede i gledaju me. Bio sam prestravljen, naravno. Možda sam tamo sjedio dva-tri sata, a na kraju mi je dopustio da nazovem oca.“ Berbatov kaže da su ga gangsteri naposljetku pustili da ode kući.

„Pomislio sam: ‘Što, dovraga? Ovdje će me oteti, a ja samo želim kući.’ A on mi kaže: ‘U redu, vidjet ću što mogu. Nazvat ću tog čovjeka.’ I na kraju je netko nekoga nazvao i ‘veliki šefovi’ dvaju klubova dogovorili su da ipak ostanem tamo gdje sam bio.“

„U toj situaciji, s 18 godina, znajući kako su se tada stvari rješavale u Bugarskoj, mislio sam: ‘To je to, gotovo je sa mnom. Možda će me prebiti, ne znam...’“

Njegova je otmica prvi put spomenuta u knjizi iz 2007., ali je gostovanje u podcastu njegova bivšeg suigrača iz Uniteda prvi put da je o tome detaljno progovorio. Na pitanje zašto o tome nikada ranije nije govorio, Berbatov je odgovorio kako bi mnoge stvari zvučale nevjerojatno, a njemu nisu bile ništa posebno.

Berbatov je nakon CSKA Sofije prešao u Bayer Leverkusen, da bi 2006. potpisao za Tottenham, pa kasnije igrao za Manchester United, Fulham, Monaco, PAOK i Kerala Blasters. Nakon nogometne karijere Berbatov se kandidirao za predsjednika tamošnjeg nogometnog savez, no nije uspio pobijediti Borislava Mihaylova koji je dvije godine kasnije, uslijed pritiska javnosti, odstupio s pozicije.

