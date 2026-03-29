'VJERUJEM U OVE DEČKE'

Legenda savjetovala Brazilce što trebaju raditi protiv Modrića i ekipe

Legenda savjetovala Brazilce što trebaju raditi protiv Modrića i ekipe
Foto: Peter Joneleit/Zuma Press/Profimedia

Bebeto došao na trening Brazila

29.3.2026.
16:52
Hina
Bivši nogometni napadač Bebeto, svjetski prvak s Brazilom iz 1994. godine, došao je u nedjelju na trening brazilske reprezentacija koja se priprema za utakmicu s Hrvatskom te im poručio da moraju pokazati zajedništvo.

„Moraju pomagati jedan drugome, uvijek biti grupa“, izjavio je 62-godišnji Bebeto u američkom gradu Orlandu za televiziju Brazilskog nogometnog saveza.

Golgeter, koji je u 77 utakmica zabio 40 golova, rekao je „da nitko nikada nije pobijedio sam“.

„Potrebno je biti snažna grupa, s jasnim ciljem“, poručio je. „Tako će i indiviudalna kvaliteta doći do izražaja. Ja vjerujem u ove dečke“, dodao je.

Bebeto, također osvajač Cope Americe iz 1989., posjetio je trening nakon što je Brazil izgubio ovaj tjedan od Francuske s 1-2. Rezultat je malo poljuljao velika očekivanja navijača u Brazilu koji pod vodstvom izbornika Carla Ancelottija očekuju naslov Svjetskog prvaka u srpnju.

Bebeto im je došao poslati poruku podrške prije nego u noći s utorka na srijedu, u 2 sata po hrvatskom vremenu, istrče protiv Hrvatske koja je pobijedila Kolumbiju s 2-1.

„Uvijek je važan taj kontakt s njima, to su prekrasni mladići ogromnog potencija. Hvala im na posvećenosti reprezentaciji, želji da nose dres. Moraju uživati u tome“, izjavio je Bebeto koji je nekoć činio ubojiti par s Romarijom.

Nakon što je obišao reprezentativce rekao je: „Osjećam kod svakog radost, želju za pobjedom i za ulazak u povijest“.

Brazil je prije 32 godine s Bebetom osvojio naslov Svjetskog prvaka u SAD-u pobjedom na jedanaestrece u finalu s Italijom. Brazilci su na prošlom prvenstvu prije četiri godine ispali od Hrvatske u četvrtfinalu.

