U Zagrebu je u srijedu u 88. godini života nakon duge i teške bolesti preminuo bivši hrvatski nogometni izbornik Miroslav Ćiro Blažević, nakon duge borbe s teškom bolešću.

Trener svih trenera je u dugogodišnjoj trenerskoj karijeri vodio 19 klubova u Švicarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Kini i Iranu, a trenirao je i pet reprezentacija (Švicarsku, Hrvatsku, Iran, BiH, kinesku U-23). Dva velika rezultata obilježila su mu karijeru. Dinamov naslov prvaka bivše države 1982. godine, te bronca hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj.

Od Ćire se od jutra oprašta cijeli nogometni svijet, a o njemu je biranim riječima govorio i legendarni srpski nogometaš Dragan Džajić.

"Ćiro i ja smo se poznavali dugi niz godina. Bio je odličan trener, neuobičajen za prostore bivše Jugoslavije. Jednostavno, bio je specifičan. Na njega gledam kao na uspješnog trenera. Uvijek smo imali korektnu suradnju, i kad je Zvezda bila u pitanju, a i što se tiče igrača koji su dolazili ovdje. Bio je korektan, i tako ga i pamtim", rekao je na početku razgovora za Telegraf i dodao:

"Čuli smo se prije sedam, osam dana. Bio je jedan njegov prijatelj u Beogradu, pa ga je pozvao i malo smo porazgovarali."

Ćiro je isticao da je s Džajićem u odličnom, bratskom odnosu.

"Poslije toliko godina poznavanja, to je i normalno. Nisam imao niti jedan jedini razlog da se ljutim na njega, niti da imam nekakav drugačiji stav. Ničim to nije zaslužio. Naprotiv, iako smo bili rivali, uvijek mi je čestitao, kao i mi iz Zvezde njemu. Jako mi je žao što nas je napustio", izjavio je Džajić i za kraj otkrio zašto Ćiro nikada nije došao u Crvenu zvezdu:

"To je priča koja kruži godinama. Jedan tadašnji član uprave i njegov prijatelj i poznanik je razgovarao s njim, ali mi drugi iz Zvezde nismo, ali znali smo tu vijest iz novina i često smo je komentirali. Po tome kakav je on trener bio i po njegovim kvalitetama, on je mogao biti trener Zvezde, ali o njegovom ozbiljnijem dovođenju, bar koliko ja znam, nije bilo riječi."

