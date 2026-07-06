Leclerc slavio na Silverstoneu, poznati prvi parovi četvrtfinala SP-a

Protekli vikend donio je pregršt sportskih uzbuđenja na borilištima diljem svijeta. Ljubitelji sporta uživali su u dramatičnoj utrci Formule 1, raspletu osmine finala Svjetskog nogometnog prvenstva, mečevima na Wimbledonu, ali i pratili turbulencije u domaćem nogometu.

Rasplet na SP-u i povratak Vatrenih

Na Svjetskom prvenstvu 2026. poznati su prvi četvrtfinalni parovi. Francuska je golom Kyliana Mbappéa svladala Paragvaj s 1:0 i zakazala dvoboj s Marokom, koji je bio uvjerljiv protiv Kanade s 3:0. Engleska je u napetoj utakmici s 3:2 nadigrala Meksiko, iako je veći dio drugog poluvremena igrala s igračem manje. Protivnik će im biti najveće iznenađenje, Norveška, koja je s dva gola Erlinga Haalanda izbacila favorizirani Brazil pobjedom 2:1. Dok se prvenstvo zahuktava, hrvatska reprezentacija vratila se u Zagreb. Vatrene je nakon ispadanja od Portugala u zračnoj luci dočekalo nekoliko stotina navijača.

Leclercu Velika nagrada Velike Britanije

Utrku Formule 1 na Silverstoneu obilježila je drama, a kao pobjednik je izašao vozač Ferrarija Charles Leclerc. Monegašanin je sjajno startao i vodio veći dio utrke. Ključni trenuci dogodili su se u završnici. Mladi Kimi Antonelli, koji je lovio Leclerca, morao je usporiti zbog kvara na bolidu. Dodatnu dramu donio je Max Verstappen, koji je u 48. krugu izletio sa staze, što je izazvalo izlazak sigurnosnog automobila pod kojim je utrka i završila. Na kraju je [Leclerc slavio svoju devetu pobjedu u karijer ispred domaćih vozača Georgea Russella i Lewisa Hamiltona.

Favoriti sigurni na Wimbledonu

Na teniskim terenima All England Cluba nije bilo većih iznenađenja. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale pobjedom u četiri seta protiv Romana Safiullina. Bila je to njegova 106. pobjeda na Wimbledonu, čime je izjednačio rekord Rogera Federa po broju pobjeda na tom turniru. Branitelj naslova, Talijan Jannik Sinner, također je bio uvjerljiv. On je u osmini finala u tri seta svladao japanskog kvalifikanta Shintara Mochizukija i tako nastavio svoj put prema obrani titule.

Napetosti na Poljudu

Domaću sportsku scenu obilježila je situacija oko kapetana Hajduka Marka Livaje. Prema medijskim napisima, Livaja je odstranjen iz momčadi nakon incidenta na pripremama u Sloveniji. Navodno je došlo do sukoba s trenerom Garcijom i sportskim direktorom, a klub razmatra opcije raskida ugovora. Situacija je i dalje neizvjesna, a budućnost najboljeg igrača Hajduka na Poljudu pod velikim je upitnikom.

Bio je to vikend koji je potvrdio da nas čeka uzbudljivo sportsko ljeto, s odlukama koje će se tek donijeti na nogometnim i teniskim terenima, ali i u uredima domaćih klubova.