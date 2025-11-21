Lazio u centru skandala: Novi sokolar hvalio fašističkog vođu, prethodnik snimao intimne dijelove

Pozicija službenog sokolara u Laziju, iako naizgled simbolična i folklorna, posljednjih je godina postala jedan od najkontroverznijih elemenata kluba. Nakon što je bivši sokolar Juan Bernabé bio suspendiran zbog fašističkog pozdrava i kasnije definitivno udaljen iz kluba zbog eksplicitnih objava na društvenim mrežama, u središte pozornosti stigao je i njegov nasljednik Giacomo Garruto.

Talijanski mediji ovih su dana ponovno otvorili pitanje Garrutove prošlosti nakon što su isplivali njegovi stari Facebook statusi. U njima se na vulgaran način obrušavao na Lazio, klub koji ga je sada zaposlio, ali i objavio nekoliko nostalgičnih komentara o Benitu Mussoliniju.

Najviše je odjeknula rečenica: „Koliko nedostaješ Italiji, moj Benito…“ Uz to, pojavile su se i druge objave u kojima se o Laziju izražava krajnje neprimjereno, što je izazvalo ogorčenje među navijačima, ali i podsmijeh rivala na društvenim mrežama.

Nakon što je postao tema talijanske javnosti, Garruto je reagirao novom objavom: „Ponovno su se pojavili stari postovi koje sam napisao prije mnogo godina. Kad ih danas ponovno pročitam, i meni izazivaju neugodan osjećaj.

Puno se toga promijenilo, postao sam otac, sazrio sam, obitelj mi je postala središte života. Ono što sam tada pisao više me ne predstavlja. Žao mi je ako se itko osjetio uvrijeđenim.“ Iako se ispričao, dio navijača smatra da je takvo ponašanje nespojivo s funkcijom koju obnaša i da klub ponovno riskira lošu reputaciju.

Zanimljivo, ovo nije prvi put da sokolar postaje problem za Lazio. Njegov prethodnik Juan Bernabé izazvao je međunarodni skandal: prvo je snimljen kako izvodi fašistički pozdrav, zatim je objavljivao fotografije i videe svojih intimnih dijelova nakon ugradnje proteze, te je klub naposljetku raskinuo ugovor.

