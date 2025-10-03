Novi problemi za Barcinu superzvijezdu: Vratili se problemi s preponama

Novi problemi za Barcelonu i Laminea Yamala. Španjolska zvijezda propustila je četiri utakmice u rujnu zbog problema s pubičnom kosti, a povreda se vratila.

Yamal je odigrao povratničkih 33 minute protiv Sociedada prošloga vikenda, a zatim i cijelu utakmicu protiv PSG-a u Ligi prvaka. "Problem s preponama Laminea Yamala vratio se nakon utakmice protiv PSG-a. Igrač će propustiti utakmicu protiv Seville, a procjenjuje se da će mu trebati 2-3 tjedna za oporavak", objavila je Barcelona.

Barçin broj 10 ove je sezone za Barcelonu odigrao pet utakmica, četiri u ligi i jedan u Ligi prvaka, postigavši ​​dva gola i upisavši tri asistencije. Nakon Seville slijedi reprezentativna pauza na kojoj Yamal neće biti, što će vjerojatno razveseliti Flicka, a vidjet ćemo hoće li se oporaviti na vrijeme za meč s Gironom 18. listopada.

