(Po)najbolji nogometaš svijeta izjednačio se s Peleom, pa napustio reprezentaciju zbog ozljede

Mbappe je ove sezone za Real postigo 19 pogodaka u isto toliko nastupa

14.11.2025.
21:31
HinaSportski.net
Julien Mattia/zuma Press/profimedia
Kapetan francuske nogometne reprezentacije i napadač madridskog Reala Kylian Mbappe zbog ozljede gležnja napustio je reprezentativni kamp. 

Mbappe je u četvrtak postigao dva gola u 4-0 domaćoj pobjedi protiv Ukrajine kojom je Francuska osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja sljedeće godine održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi pa je procijenjeno kako sigurno neće igrati protiv Azerbajdžana u zadnjem kolu u nedjelju. Po povratku u klub Mbappe će se podvrgnuti detaljnijim pregledima gležnja kako bi se utvrdilo hoće li biti spreman za sljedeće utakmice Reala, 23. studenoga protiv Elchea u španjolskom prvenstvu te protiv Olympiacosa u Ligi prvaka tri dana potom. S dva gola protiv Ukrajine Mbappe je stigao do učinka od 400 pogodaka u karijeri i postao je najmlađi kojemu je to uspjelo još od legendarnog Pelea. Od toga je 55 zabio za francusku reprezentaciju te mu rekorder Olivier Giroud "bježi" za samo dva gola.

 

   

 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska lovi osminu finala: 'Nogomet im je u ekspanziji, prvaci su Azije'

Kylian MbappeReal MadridFrancuska Nogometna Reprezentacija
