FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DUH AZTECA /

Kultni stadion na kojem će se igrati otvaranje SP-a 2026. priprema spektakl već u ožujku

Kultni stadion na kojem će se igrati otvaranje SP-a 2026. priprema spektakl već u ožujku
×
Foto: Profimedia

Na ikoničnom stadionu u Ciudad Mexicu ukupno će se odigrati pet utakmica na SP-u sljedeće godine

2.12.2025.
20:46
Hina
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Obnovljeni stadion Azteca, koji sada nosi naziv Estadio Banorte, otvorit će svoja vrata javnosti prijateljskom utakmicom nogometnih reprezentacija Meksika i Portugala 28. ožujka sljedeće godine. 

Nacionalni stadion u glavnom gradu Meksika 11. lipnja sljedeće godine po treći će put biti domaćin otvaranja Svjetskog nogometnog prvenstva, nakon 1970. i 1986. godine, a suparnik Mekiku u toj utakmici bit će poznat nakon ždrijeba skupina SP-a koji će se održati u petak.

Na ikoničnom stadionu u Ciudad Mexicu ukupno će se odigrati pet utakmica na SP-u sljedeće godine, a za tu prigodu Meksikanci su odlučili investirati u nova sjedala, ali i na poboljšanje uvjeta kako za posjetitelje tako i za medije.

Svjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DUH AZTECA /
Kultni stadion na kojem će se igrati otvaranje SP-a 2026. priprema spektakl već u ožujku